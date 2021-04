Jaka stawka VAT dla pakowania i transportu eksportowanych towarów?

Stawka 0% VAT w eksporcie poza Unię Europejską

Firmy eksportujące towar poza Unię Europejską mają wątpliwości co do tego, jaką stawkę VAT zastosować do naliczonych dodatkowych opłat związanych z dostawą takich jak opłaty za transport czy koszty pakowania. Dokładniej rzecz biorąc, chodzi o to, czy 0% stawkę VAT z tytułu wywozu towaru przedsiębiorcy mogą stosować również do tych opłat dodatkowych. Przychylną dla firm interpretację dnia 11 stycznia 2021 r. wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Eksport towaru wraz z kosztem pakowania i transportu

Jedna z polskich firm z branży produkcyjnej eksportowała swoje produkty do krajów z Ameryki Północnej oraz do Australii. Z racji wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej opodatkowuje ich dostawy zerową stawką VAT, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54, poz. 535, ze zm.). Na wystawianych klientom fakturach z tytułu sprzedaży towaru firma uwzględnia nie tylko cenę samego produktu, ale również cenę usługi w postaci kosztu wysyłki, na którą składa się pakowanie i transport. Przedsiębiorca wystąpił do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy słusznie stosuje do tej usługi zerową stawkę VAT, jaka obowiązuje przy eksporcie towaru, skoro usługa ta nie jest samodzielna, lecz ściśle związana ze sprzedażą tego towaru.

reklama reklama



Świadczenie główne i pomocnicze

Reprezentujący firmę Robert Nogacki – twórca Kancelarii Prawnej Skarbiec – wskazał organowi, że związane z dostawą towaru poza teren Unii usługi pakowania i wysyłki nie są samodzielnymi usługami świadczonymi przez firmę. Zatem na potrzeby opodatkowania VAT należy rozpoznawać dostawę towaru, jego pakowanie i wysyłkę jako jedną usługę kompleksową, w której dostawa towaru jest świadczeniem głównym, a pakowanie i wysyłka – pomocniczym.

Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania tym podatkiem obejmuje:

1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku, a także

2) koszty dodatkowe takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Skoro więc koszty dodatkowe, o których mowa w pkt 2, podwyższają podstawę opodatkowania VAT dostawy towaru, to firma dokonująca dostawy towaru opodatkowanej 0% stawką VAT w eksporcie ma prawo do zastosowania tej samej stawki VAT także dla pozostałych usług związanych z tą dostawą, a składających się na jedną usługę kompleksową.

Rozpoznający wniosek firmy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że jej stanowisko co do objęcia zerową stawką VAT przy eksporcie towaru także kosztów pakowania i wysyłki jest prawidłowe. W wydanej 11 stycznia 2021 r. interpretacji indywidualnej przyznał:

„…w przypadku dostawy towarów za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego pobieranego od nabywcy. Oznacza to, że do podstawy opodatkowania należy wliczyć pobieraną przez zbywcę wartość (cenę) towarów, a także wszystkie inne elementy zapłaty, będące częściami składowymi świadczenia zasadniczego (…) Wnioskodawca (…) dokonuje dostawy towarów na rzecz klientów, którzy mają miejsce zamieszkania poza UE. Koszty wysyłki towaru obejmują koszt opakowania i transportu. Zatem należy uznać, że w przedmiotowej sprawie kwota stanowiąca całość świadczenia należnego sprzedawcy obejmie również inne elementy kształtujące kwotę żądaną od nabywcy, wobec tego wszystkie elementy składające się na transakcję, w aspekcie gospodarczym, tworzą jedną całość” (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.603.2020.1.MAZ).

Zastosowanie zerowej stawki VAT

Opisana interpretacja organu podatkowego stanowi kolejny dowód na to, że przedsiębiorcy dokonujący dostaw towarów lub usług nie muszą stosować różnych stawek opodatkowania VAT dla świadczeń, które zwiększają koszt nabycia dostawy, ale odgrywają jedynie rolę towarzyszącą, pomocniczą względem świadczenia głównego. Ma to znaczenie zwłaszcza dla eksporterów, którzy dzięki możliwości zastosowania zerowej stawki VAT dla całej ceny sprzedaży mogą skuteczniej konkurować z innymi przedsiębiorcami na zagranicznych rynkach.

Autor: radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec