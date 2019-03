Ostatni dzwonek na przesłanie e-sprawozdania finansowego

Jak co roku spółki prawa handlowego są zobligowane do złożenia sprawozdania za poprzedni rok obrotowy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przez lata obowiązek ten był spełniany w formie papierowej. Firmy prowadzące księgi rachunkowe przesyłały dokumenty do KRS, dołączając odpowiedni formularz oraz uiszczając opłatę.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwa Sprawiedliwości i Finansów, przedsiębiorstwa od tego roku muszą składać roczne sprawozdania finansowe do KRS w formie elektronicznej, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub potwierdzone profilem zaufanym ePUAP. Dokument składany przez podmioty musi być sporządzony w formacie XML. Ministerstwo Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej określiło także struktury logiczne i format e-sprawozdań.

reklama reklama

W obliczu zmian istotna jest nie tylko wiedza na temat nowych przepisów, ale również dobór narzędzi, które pozwolą na szybkie i sprawne przygotowanie e-sprawozdania, w oparciu o dane księgowe. Swoją aplikację udostępniło przedsiębiorcom nawet Ministerstwo Finansów. Powstała ona, aby umożliwić złożenie e-sprawozdania podatnikom PIT. Jednak firmy, korzystające z oprogramowania do księgowości również powinny już mieć taką możliwość. Opcja ta została dodana przez większość liczących się producentów popularnych programów.

W wielu przypadkach możliwości komercyjnego oprogramowania przewyższają ministerialną aplikację. Przykładowo, umożliwiają one nie tylko tworzenie elektronicznego sprawozdania, ale również jego wstępną weryfikację. Proces ten odbywa się na bramce Ministerstwa Finansów. Program jeszcze przed podpisaniem i wysłaniem e-sprawozdania finansowego przeprowadza test czy przygotowane e-sprawozdanie zawiera wszystkie niezbędne elementy. Z nowych funkcji użytkownicy zazwyczaj mogą korzystać bezpłatnie, bez konieczności zakupu nowego oprogramowania, ponieważ producenci opcję tę dodaję w formie aktualizacji.

Prawo pracy, PPK, sprawozdanie finansowe, RODO

Bestsellery 2019 z rabatami do – 50%

Skorzystaj >>

E-sprawozdanie finansowe stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorców, szczególnie w tym roku, kiedy będą je składać po raz pierwszy. Proponowane rozwiązania są jednak na tyle rozbudowane i zarazem przejrzyste, że ułatwiają ten, wydawałoby się, skomplikowany proces. Szczegółowe informacje na temat e-sprawozdań, w tym odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, można znaleźć na stronie podatki.gov.pl.

Autor: RESET2 Sp. z o.o. Sp. k.