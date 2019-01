Zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego - nowe przepisy od 2019 r.

Zmianie ulegają limity; został on podniesiony z 86 litrów oleju napędowego na hektar do 100 litrów na ha, co oznacza, że do takiej ilości zakupionego paliwa będzie przysługiwał zwrot akcyzy.

reklama reklama

Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie zwrotu akcyzy dla hodowców bydła. Limit ustalony zostało w wysokości 30-krotności stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2019 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2018 roku).

Aby otrzymać zwrot podatku, trzeba udokumentować zakup fakturami takiej ilości paliwa.

Tak jak w roku 2018, stawka zwrotu akcyzy wynosi 1 zł/litr ON. Tak więc w 2019 roku na każdy hektar użytków rolnych będzie przysługiwało maksymalnie 100 zł zwrotu akcyzy, a hodowcy bydła będą mogli otrzymać 30 zł na każdą dużą sztukę bydła.

Polecamy: 11 kluczowych zmian 2019 – PODATKI I KADRY

Wnioski o zwrot akcyzy w 2019 roku będzie można składać w dwóch terminach: od 1 do 28 lutego i od 1 do 30 sierpnia. Przyjmować je będą urzędy gmin. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ drag/

Zobacz: Podatki 2019