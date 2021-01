Kontrola kas fiskalnych online

Celem ogólnopolskiej akcji Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) nie jest nakładanie mandatów, a sprawdzenie, czy firmy z branży naprawy pojazdów posiadają kasy fiskalne online - powiedział wicedyr. dep. zwalczania przestępczości ekonomicznej MF Robert Michalski.

Akcja KAS rozpoczęła się 11 stycznia w poniedziałek br. i jest - jak powiedział Michalski - kontynuacją kontroli przeprowadzonej w październiku 2020 roku. "Ma ona na celu sprawdzenie, jak właściciele warsztatów samochodowych, punktów wymiany opon czy stacji paliw dostosowali się do obowiązku wprowadzenia kas fiskalnych online, który wszedł w życie 1 stycznia 2020 r. " - wyjaśnił.





Kontrole kas fiskalnych online bez nakładania mandatów

Wicedyrektor departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej Ministerstwa Finansów podkreślił, że celem kontroli nie jest nakładanie mandatów, tylko weryfikacja nałożonego obowiązku. Przypomniał, że celem wprowadzania obowiązku kas fiskalnych online jest uszczelnienie systemu podatkowego i stworzenie jednakowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym ochrona zdrowej konkurencji.

Michalski wskazał, że z przeprowadzonych już kontroli wynika, że wystawianych jest stosunkowo niewiele mandatów. "W październiku ub.r. otrzymało je ok. 10 proc. skontrolowanych firm" - powiedział. Jego zdaniem to "normalna rutynowa praca, nie ma nic nadzwyczajnego w tym, co robimy". "Nie jest więc prawdą, że rozpoczęliśmy kontrole, by ratować budżet państwa" - podkreślił.

Dyrektor zaznaczył, że firmy z branży objętej kontrolą nie podlegają szczególnym ograniczeniom w zakresie zakazu czy ograniczenia działalności gospodarczej w związku z COVID-19. "Nasze działania opieramy przede wszystkim na analizie ryzyka. Nie chcemy utrudniać życia przedsiębiorcom, ale mimo pandemii musimy wykonywać swoje zadania w sposób ciągły. Termin przeprowadzenia działań jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji epidemicznej w Polsce" - powiedział.

Kasa fiskalna online - jak działa?

Michalski wyjaśnił, że kasa fiskalna online umożliwia przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacji z kas rejestrujących w firmach do systemu informatycznego, czyli Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. "Dzięki temu każda transakcja dokonana na kasie jest w czasie rzeczywistym przesyłana do CRK" - wskazał. Dodał, że dotyczy to m.in. wystawianych czy anulowanych paragonów.

Ministerstwo Finansów przypomina, że zgodnie z prawem właściciele kas fiskalnych online mogą ubiegać się o częściowy zwrot kosztów związanych z ich zakupem. Wynika z tego, że np. każdy mechanik samochodowy może otrzymać ulgę na zakup kasy online i odliczyć część kwoty od podatku VAT.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem posiadania kas fiskalnych są objęte kolejne branże, m.in. sprzedaży opału i gastronomiczna, a od 1 lipca - również m.in. prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki.

Autorka: Ewa Wesołowska

ewes/ mk/