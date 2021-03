Przestępstwa fakturowe – coraz więcej postępowań

Czas popełnienia czynu

Jak ławo zauważyć sankcje przewidziane przez ustawodawcę w zakresie popełnienia tego rodzaju przestępstw są naprawdę dotkliwe. Nieraz będzie to nawet kara do 25 lat pozbawienia wolności. Pomimo tego, że przepisy te obowiązują dopiero od 1 marca 2017 r. bardzo często można spotkać się z sytuacją, gdy prowadzone postępowanie karne dotyczy okresu, jeszcze sprzed wejścia w życie tychże przepisów. Nie powoduje to jednak żadnych ograniczeń w zakresie stawianych podejrzanym zarzutów w odwołaniu się do ww. przepisów, co więcej z wykorzystaniem tych przepisów są również kierowane akty oskarżenia do sądów. Nikt jednak zdaje się nie zauważać podstawowej zasady obowiązującej w postępowaniu karnym tj. zasady lex retro non agit.

Zasada lex retro non agit

Zgodnie z pierwszym przepisem zawartym przez ustawodawcę w kodeksie karnym – odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Liczne, prowadzone postępowania przygotowawcze oraz sprawy toczące się przed sądami wskazują jednak, że przydałoby się sięgnięcie do fundamentów postępowania karnego. Przy uwzględnieniu tego stanowiska, które znajduje swoje potwierdzenie w literalnym brzmieniu art. 1 § 1 KK, nie można karać na gruncie art. 270a KK, art. 271a KK, czy też art. 277a – 277d KK sprawców czynów, które miały miejsce jeszcze przed penalizacją przez KK tychże zachowań.

Podsumowując

Dawid Tomaszewski, aplikant radcowski, Mariański Group

Artykuł pochodzi z bloga kontrolapodatkowa.pl