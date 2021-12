Podatki 2022 - przedsiębiorcy

Ministerstwo Finansów zapewnia, że zmiany przepisów podatkowych, które zajdą od 1 stycznia 2022 roku wzmocnią rozwój firm i sprawią, że inwestycje staną się tańsze. Jeszcze atrakcyjniejszy Estoński CIT, również dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych czy prostych spółek akcyjnych. Fair play w składce zdrowotnej. Dzięki zmianom w Polskim Ładzie w portfelach Polaków rocznie zostanie ok. 17 mld zł. Niższe podatki zapłaci 18 mln Polaków. Zdaniem resortu finansów nowe przepisy podatkowe są korzystne lub neutralne dla ponad 23 mln osób. To 90 proc. polskich podatników.

Kwota wolna 30 tys. zł i próg podatkowy 120 tys. zł od 2022 roku

Kwota wolna od podatku wzrasta do 30 tys. zł, czyli będzie na poziomie podobnym do państw zachodnich, jak Niemcy czy Francja. Dzięki temu nie będzie podatków od zarobków do 30 tys. zł. Dodatkowo od 2022 r. wysokość progu podatkowego wzrasta o 40 proc. – z ponad 85 tys. zł do 120 tys. zł. W ten sposób dostosowujemy wysokość progu podatkowego do rozwoju gospodarczego i oczekiwań Polaków. Podatek w wysokości 32 proc. płacić będzie o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 613 tys.

Wybór formy opodatkowania

Właściciele firm będą mogli wybrać najkorzystniejszą formę rozliczania się. Na przykład opodatkowanie na zasadach ogólnych, ryczałt lub Estoński CIT. Przedsiębiorcy skorzystają też z nowych proinwestycyjnych rozwiązań, które wzmocnią ich inwestycje i rozwój, a tym samym innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki.

Niższy ryczałt

Z początkiem 2021 r. otworzyliśmy ryczałt dla większości zawodów. Teraz obniżamy stawki dla kolejnych:

- dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych oraz dla inżynierów stawka spadnie z 17 proc. na 14 proc.

- dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży ITC stawka spadnie z 15 proc. do 12 proc.

Wyliczenie składki zdrowotnej

Zmienią się także terminy dotyczące wyliczenia wysokości składki zdrowotnej. Firmy będą miały na to dodatkowy miesiąc. Przykładowo, składka za marzec będzie płacona od dochodu z lutego, w terminie do 20 kwietnia, a za kwiecień od dochodu z marca – do 20 maja.

Pieniądze ze składek zdrowotnych wesprą służbę zdrowia

Środki ze składek zdrowotnych trafią do Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozwoli to na poprawę jakości świadczeń medycznych i naprawę zdrowia Polaków po COVID-19. Dodatkowe pieniądze to m.in. wyższe wynagrodzenia pracowników medycznych i większa dostępność lekarzy.

Realne wsparcie dla przedsiębiorców

Zmiany, które wprowadza Polski Ład, to wiele nowych proinwestycyjnych rozwiązań, które wzmocnią rozwój firm i sprawią, że inwestycje staną się tańsze.

Jeszcze atrakcyjniejszy Estoński CIT

Polski Ład to rozszerzenie Estońskiego CIT również na spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne i spółdzielnie (te ostatnie – w zakresie tzw. funduszu inwestycyjnego). Zniknie też bezpośrednie opodatkowanie na wejściu i na wyjściu z tego podatku.

Ważną zmianą jest obniżenie efektywnego opodatkowania małych CIT-owców PIT-em i CIT-em z 25 do 20 proc. Wiele firm zainteresowanych przejściem na system estoński wnosiło o obniżenie stawki podatku również dla większych podatników. Spełniliśmy ten postulat. Od 2022 r. całość obciążenia wypłaty zysku ze spółki estońskiej PIT-em i CIT-em zmniejszy się dla większych podatników z 30 do 25 proc. Dla wszystkich, bez żadnych warunków. Polski Ład to również zniesienie szeregu warunków estońskiego CIT, tj. np. obowiązku pozostania w systemie przez 4 lata, domiaru zobowiązania podatkowego, limitu przychodowego czy warunku ponoszenia wydatków inwestycyjnych.

Fair play w składce zdrowotnej

Obecnie przedsiębiorcy mają stałą składkę zdrowotną, a u pracowników jest ona zależna od dochodu. Przykładowo pracownik, który rocznie zarabia 100 tys. zł, płaci obecnie ok. 7,8 tys. zł składki zdrowotnej. Przedsiębiorca, który zarabia tyle samo, płaci tylko 4581 złotych, czyli o ponad 40 proc. mniej.



Składka zdrowotna w ujęciu rocznym dla wszystkich podatników o dochodzie brutto:



- między 20 a 100 tys. wynosiła ok. 7% ich dochodu,

- między 200 tys. zł a 500 tys. wynosiła ok. 5% ich dochodu,

- między 500 tys. zł a 1 mln zł wynosiła ok. 2% ich dochodu,

- powyżej 1 mln zł wynosiła ok. 1% ich dochodu.



Chcemy tę dysproporcję zmniejszyć, aby osoba, która zarabia przeciętne wynagrodzenie, nie płaciła więcej niż przedsiębiorca o wielokrotnie większych dochodach. Dlatego zmieniamy zasady płacenia składek zdrowotnych, tak aby były bardziej sprawiedliwe.



Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne (tak jak dla pracowników). Nie będzie też odliczana od podatku. Dlatego przygotowaliśmy specjalny mechanizm, który umożliwi odliczenie od dochodu określonej kwoty.



Obejmie on przedsiębiorców, których dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł.



Jeśli w roku podatkowym przedsiębiorca poza dochodami z pozarolniczej działalności uzyska również przychody z pracy na etacie (podlegające opodatkowaniu według skali), z odliczenia od dochodu skorzysta wówczas, gdy suma tych dochodów i przychodów mieścić się będzie w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Dzięki temu nie zwiększą się istotnie ich obciążenia podatkiem i składką.



Przedsiębiorcy na podatku liniowym od 2022 r. będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu (a nie 9 proc., jak pierwotnie zakładano). Zapłacą prawie o połowę mniej niż planowano, jednak nie mniej niż 270,9 zł miesięcznie w 2022 r.



Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się ryczałtem, składka zdrowotna będzie niska i bardzo prosta do zastosowania. Wyniesie 9 proc., które będą liczone od podstawy:

- dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

- dla przychodów przekraczających 60 tys. zł i nie przekraczających 300 tys. zł – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

- dla przekraczających 300 tys. zł – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.



U ok. 100 tys. podatników, którzy rozliczają się na karcie podatkowej, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. Będzie liczona od minimalnego wynagrodzenia. Wychodzimy naprzeciw postulatom drobnych przedsiębiorców, dlatego podstawą obliczenia 9 proc. składki zdrowotnej dla opłacających kartę podatkową będzie wysokość minimalnego wynagrodzenia, a nie średniego. Oznacza to, że składki od fryzjera, taksówkarza czy stolarza zmniejszą się do 270,9 zł.