12 listopada wolny od pracy - co z ekwiwalentem i harmonogramem pracy?

Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając tym samym 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy i powodując ogromne perturbacje w organizacji pracy większości przedsiębiorstw w naszym kraju, prawdopodobnie nie będąc świadomym konsekwencji, które ta zmiana przyniesie.

Zmiana normy czasu pracy i współczynnika ekwiwalentu

Na dwa tygodnie przez terminem wejścia w życie ustawy firmy są zmuszone do gruntownej i gwałtownej zmiany organizacji pracy. Zmianie ulegają normy czasu pracy oraz współczynnik do wypłaty ekwiwalentu za urlop. Co to oznacza? Ekwiwalenty za urlop, wypłacone od początku roku, muszą zostać na nowo przeliczone i wyrównane. Harmonogramy czasu pracy na listopad lub te obowiązujące aktualnie w przypadku firm z dłuższym okresem rozliczeniowym, muszą zostać na nowo zaplanowane, przeorganizowane i podane do wiadomości pracowników.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany podać do wiadomości pracownika harmonogram pracy na siedem dni przed rozpoczęciem miesiąca. Jeśli nawet ustawa zostanie podpisana przez prezydenta dziś lub jutro, to nie ma możliwości zachowania tego terminu przez pracodawcę.

Jest to o tyle problematyczne, że nie dalej jak wczoraj, pracodawcy mieli obowiązek podać do wiadomości pracowników harmonogramy na listopad.

Warto zwrócić uwagę

W uzasadnieniu ustawy czytamy również, że w dniu 12 listopada nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele oraz święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

