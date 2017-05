Zasady opodatkowania dywidend

Czym są dywidendy?

Dywidenda stanowi część zysku spółki po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, która wypłacana jest posiadaczom akcji owej spółki. Wysokość należnej dywidendy ustala się na podstawie wyniku finansowego spółki w danym roku, a jej wypłata możliwa jest jedynie w tym roku, w którym spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy.

Wysokość dywidendy oraz termin, w jakim będzie ona wypłacona, decyduje walne zgromadzenie wspólników spółki akcyjnej bądź zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wypłaty dokonuje się po zakończeniu roku obrotowego, gdy sporządzone oraz zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe spółki oraz podjęta zostanie decyzja o podziale zysku. Wypłata może nastąpić wskutek przekazania posiadaczowi akcji określonej kwoty pieniężnej bądź innych aktyw, które są w posiadaniu spółki.

reklama reklama

Opodatkowanie dywidend

Polskie przepisy podatkowe stanowią, iż podatnicy, którzy posiadają na terytorium RP siedzibę lub zarząd podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca, w których zostają one uzyskane. Co do zasady kwoty pieniężne bądź inne aktywa wypłacane posiadaczowi akcji w ramach dywidend podlegają opodatkowaniu dokładnie na tych samych zasadach – niezależnie od miejsca, w którym znajduje się źródło dochodów, polski podatnik ma obowiązek złożenia stosownej deklaracji i opłacenia wymaganej daniny. W tym wypadku stawka zryczałtowanego podatku wynosić będzie 19% uzyskanego przychodu. Przychodów z tytułu dywidendy nie uwzględnia się przy obliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych na ogólnych zasadach.

Zwolnienia podatkowe

Nie zawsze dywidenda podlega opodatkowaniu. Polskie przepisy podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym osób prawnych przewidują możliwość zwolnienia dywidendy z opodatkowania. Możliwość skorzystania z ulgi powstaje w przypadku danej spółki spełnione zostaną kumulatywnie następujące warunki:

- wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

- uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, a także nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.