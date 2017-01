Zmian w VAT w 2017 r. – na co muszą być gotowi przedsiębiorcy?

Rozszerzenie odwróconego VAT

Co do zasady, podatnikiem VAT jest dostawca towarów lub usług. W niektórych przypadkach podatnikami są jednak nabywcy. Oprócz rozszerzenia załącznika nr 11 o nowe towary lub zmianę już istniejących, ustawodawca wprowadza także załącznik nr 14, który odnosi się głównie do usług budowlanych.

Odpowiedzialność solidarna nabywcy za rozliczenie VAT

Przedsiębiorco, chcesz być zwolniony z takiej odpowiedzialności? Musisz spełnić kolejny warunek – dokonaj zapłaty za nabywane towary na rachunek bankowy sprzedawcy albo rachunek sprzedawcy w SKOK wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Jeśli towarem jest paliwo, sprzedawca musi posiadać w dniu poprzedzającym dokonanie dostawy koncesję na obrót paliwem, a weryfikacji musisz dokonać ty jako nabywca. Brak należytej staranności może prowadzić do negatywnych skutków – określenia zobowiązania, a następnie nawet odpowiedzialności karnej. Jak pokazuje praktyka, kontrole są wzmożone, a organy nastawione na odzyskanie utraconych niegdyś pieniędzy.

Koniec rozliczeń kwartalnych!

Władza likwiduje rozliczenia za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali podatnicy. Powód? Nieuczciwe podmioty wykorzystują różnicę w terminach rozliczeń dostawcy (kwartalne okresy rozliczeń) i odbiorcy (miesięczne terminy rozliczeń i wnioski o skrócony termin zwrotu podatku), będących ogniwami karuzel. Dlatego właśnie zmiana dotyczy wszystkich, również tych uczciwych, co niewątpliwie jest wyrazem stosowania odpowiedzialności zbiorowej.

Wiesz, lub masz uzasadnione podstawy by przypuszczać, że uczestniczysz w oszustwie podatkowym? Wykreślą Cię z rejestru!

Pojawiła się możliwość wykreślenia z rejestru podatników VAT podmiotów, które, prowadząc działalność gospodarczą, wiedziały lub miały uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że uczestniczą w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego, mającego na celu wyłudzenie VAT.

Jak zatem przekonać organ o braku takiej świadomości lub braku uzasadnionych podstaw wystąpienia takiego przypuszczenia? W którym momencie organ będzie mógł dokonać takiego wykreślenia? Czas pokaże. Obecna działalność organów podatkowych wskazuje, że próbują za wszelką cenę udowodnić przedsiębiorcy brak należytej staranności lub świadomość nielegalnych transakcji. Taka działalność skutkuje błędami proceduralnymi i merytorycznymi.

Represji ciąg dalszy. Wielki Powrót sankcji podatkowych

Żeby załatać ogromną dziurę w budżecie, władza postawiła na karanie przedsiębiorców. Żeby była jasność – jeszcze zanim zostanie im udowodniona wina w postępowaniu karnym! W przypadku stwierdzenia, że podatnik w deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, organ prowadzący kontrolę nie tylko określi wysokość tego zobowiązania w prawidłowej wysokości, ale też ustali dodatkowe zobowiązanie (czyt. „karę”) w wysokości 30% kwoty zaniżenia tego zobowiązania. Jeżeli jednak faktury zostały wystawione przez podmiot nieistniejący, stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzają czynności bezprawne lub pozorne, to dodatkowe zobowiązanie wyniesie 100%.