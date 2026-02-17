REKLAMA

Strona główna » Księgowość » KSeF » Większa swoboda logowania do KSeF. Węzeł krajowy Login.gov.pl już dostępny

Większa swoboda logowania do KSeF. Węzeł krajowy Login.gov.pl już dostępny

17 lutego 2026, 11:53
Adam Kuchta
Adam Kuchta
KSeF
Większa swoboda logowania do KSeF. Węzeł krajowy Login.gov.pl już dostępny
gov.pl

Integracja Krajowego Systemu e-Faktur z Login.gov.pl to przełom dla firm i księgowych. Nowe metody uwierzytelniania mają rozwiązać problemy z dostępem do systemu i usprawnić codzienną pracę z e-fakturami.

Bogdan Zatorski, kierownik ds. analiz biznesowych i wymagań prawnych w firmie Symfonia, przygotował komentarz dotyczący zmian w sposobie logowania do Krajowy System e-Faktur oraz ich znaczenia dla użytkowników. Podajemy go poniżej i zachęcam do zapoznania się.

Integracja z Login.gov.pl – co to oznacza w praktyce?

Integracja Krajowego Systemu e-Faktur z węzłem krajowym (Login.gov.pl) to doskonała wiadomość dla wszystkich użytkowników. Zmiana ta znacząco ułatwia dostęp do systemu, umożliwiając uwierzytelnienie (czyli weryfikację tożsamości) w Aplikacji Podatnika KSeF za pomocą sprawdzonych i powszechnie używanych metod:

  • aplikacji mObywatel,
  • bankowości elektronicznej,
  • profilu zaufanego,
  • e-dowodu.

Wprowadzenie tych rozwiązań skutecznie eliminuje problem trudności z logowaniem, które występowały w okresach wzmożonego ruchu tuż po uruchomieniu KSeF 2.0.

Ułatwienie dla użytkowników systemów komercyjnych

Warto pamiętać, że użytkownicy systemów komercyjnych (takich jak np. systemy Symfonii) połączonych z KSeF, do potwierdzania tożsamości wykorzystują certyfikaty lub tokeny. Są to cyfrowe klucze, które należy jednorazowo zaimplementować w programie finansowo-księgowym.

Aby jednak wygenerować taki token lub certyfikat, niezbędne jest uprzednie zalogowanie się do rządowej Aplikacji Podatnika KSeF.

"Właśnie dlatego udostępnienie logowania przez Login.gov.pl jest kluczowym udogodnieniem, które usprawnia cały proces przygotowania firmy do pracy z e-fakturami" - wyjaśnia Bogdan Zatorski.

Dlaczego ta zmiana jest tak istotna?

Jak podkreśla ekspert, integracja z Login.gov.pl to realne usprawnienie dla przedsiębiorców i księgowych, którzy przygotowują się do obowiązkowego korzystania z e-faktur.

Udostępnienie nowych metod logowania znacząco upraszcza proces dostępu do systemu i eliminuje bariery techniczne, które wcześniej mogły utrudniać rozpoczęcie pracy z KSeF.

To kolejny krok w stronę stabilnego i powszechnego wdrożenia e-fakturowania w Polsce.

