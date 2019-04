10 ważnych dla przedsiębiorców zmian w polskim prawie w 2019 roku

Uproszczenia dla firm – Pakiet MŚP

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nastąpiła nowelizacja niektórych ustaw, tzw. Pakiet MŚP. Pakiet zawiera ok. 50 uproszczeń dla sektora małych i średnich przedsiębiorców. Zaproponowane rozwiązania w większości zaczną obowiązywać już w 2019 roku. Zmiany zostały opracowane we współpracy z przedsiębiorcami, dzięki czemu mają realnie polepszyć ich sytuację na rynku i zwiększyć pewność obrotu gospodarczego. Nowelizacja dotyczy przede wszystkim przepisów Kodeksu cywilnego (KC) i Kodeksu spółek handlowych (KSH) .

Najważniejsza zmiana w Kodeksie cywilnym dotyczy skutków prawnych czynności dokonanych przez osoby nieuprawnione. Nowelizacja jednoznacznie określa skutki prawne czynności dokonanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki. Do tej pory skutki określane były z pomocą orzecznictwa sądowego, a wydawane orzeczenia różniły się między sobą.

W Kodeksie spółek handlowych zmianie uległy m.in. zasady dotyczące wcześniejszego zwołania zgromadzenia wspólników, terminów wypłaty dywidend oraz zwrotu zaliczek wypłaconych na ich poczet, kwestie związane z odwołaniem jedynego członka zarządu, wypowiedzenia umowy w spółce komandytowo-akcyjnej, czy podpisu osobistego.

W kontekście tej nowelizacji najważniejsza jest świadomość przedsiębiorcy, że wobec zmieniających się przepisów należy na bieżąco sprawdzać prawidłowość procesów gospodarczych i pamiętać o konieczności dopasowania się do nowego systemu prawnego. Warto także dokonać weryfikacji zasad compliance w przedsiębiorstwie.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Modyfikacja zasad ponoszenia odpowiedzialności przez podmioty zbiorowe, konieczność zapewnienia ochrony tzw. sygnalistom (ang. whistleblowers), nowe progi i pułapy kar, a także wymagania dotyczące odpowiedniej organizacji wewnętrznej – tak w skrócie można opisać najważniejsze zmiany związane z wprowadzaniem polityki compliance w firmach. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Wejście przepisów w życie będzie oznaczało wiele wyzwań dla przedsiębiorców.

Podstawowe założenia projektu to przede wszystkim:

poszerzenie podstaw odpowiedzialności i rezygnacja z uzyskania uprzedniego wyroku skazującego dla osoby fizycznej – np. członka zarządu,

zlikwidowanie ograniczonego katalogu przestępstw (podmioty zbiorowe mają odpowiadać za wszystkie czyny zabronione pod groźbą kary z wyłączeniem przestępstw prywatnoskargowych) oraz

zaostrzenie sankcji (podniesienie dolnej i górnej granicy kary finansowej odpowiednio do 30 000 zł oraz 30 000 000 zł).

Projektowane zmiany powinny zainteresować przede wszystkim kadrę zarządzającą i menadżerów przedsiębiorstw ponieważ to właśnie dla nich przepisy mają kluczowy charakter. Wiele wskazuje na to, że ustawa wejdzie w życie w planowanym kształcie, a to oznacza, że wiele firm będzie musiało zadbać o wdrożenie procedur wewnętrznych związanych z compliance.

