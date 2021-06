Nowa baza informacji o przedsiębiorcach w CEIDG

Dane o firmach. Przedsiębiorcy mogą już korzystać z tzw. hurtowni danych CEIDG i Biznes.gov.pl, czyli ulepszonej wersji zbioru informacji o firmach zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - poinformowało 7 czerwca 2021 r. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

Dane o przedsiębiorcach zarejestrowanych w CEIDG na biznes.gov.pl

Jak wskazał resort w informacji prasowej, baza danych CEIDG i Biznes.gov.pl, dostępna pod adresem dane.biznes.gov.pl., działa w oparciu o ideę otwartości danych. "Hurtownia udostępnia informacje o przedsiębiorcach zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej" - wskazano. Dodano, że nowa, ulepszona wersja aplikacji powstała w oparciu o uwagi użytkowników oraz doświadczenia ekspertów.

Resort zwrócił uwagę, że za pośrednictwem serwisu przedsiębiorcy mogą korzystać m.in. z raportów zawierających informacje statystyczne o liczbie zarejestrowanych działalności gospodarczych w Polsce, czy strukturze wiekowej. "Możliwe jest samodzielne wybieranie parametrów, w zależności od potrzeb. Z hurtowni można korzystać również za pomocą interfejsu programowania aplikacji, czyli tzw. API opracowanego zgodnie ze standardami otwartości danych" - zaznaczono.

"Wykorzystanie otwartych danych publicznych przynosi szereg korzyści w różnych obszarach. Zwiększają one dobrobyt społeczny, usprawniają administrację publiczną, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego sektora prywatnego" - podkreślił, cytowany w informacji, wiceszef MRPiT Robert Tomanek. Jak stwierdził, swobodne i bezkosztowe dzielenie się wiarygodnymi informacjami ma też wpływ na podnoszenie m.in. wydajności usług publicznych i ułatwia kreowanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Trzeba mieć konto i odpowiednie uprawnienia

Aby skorzystać z hurtowni danych, trzeba mieć konto na Biznes.gov.pl i poprzez usługę online wystąpić do administratorów o przyznanie odpowiednich uprawnień. Aplikacja raportowa jest dostępna po zalogowaniu, na stronie dane.biznes.gov.pl - wyjaśniono.

"Z informacji w hurtowni danych korzystają zarówno banki i firmy, jak również urzędnicy i osoby prywatne czy też organizacje pozarządowe i naukowcy prowadzący badania" - zwróciła uwagę wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Dodała, że dane wykorzystywane są do przygotowywania raportów i analiz, ale też do opracowywania strategii biznesowych i podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw.

Z ostatnich dostępnych informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2019 r. z otwartych danych publicznych korzystało 17,5 proc. przedsiębiorstw. Najczęściej sięgały po nie podmioty w województwie mazowieckim – co piąty. Największe zainteresowanie otwartymi danymi wykazują podmioty duże (43,7 proc.), rzadziej średnie (25,5 proc.) i małe (14,9 proc.).

Dodano, że 15,6 proc. przedsiębiorców zadeklarowało, że najbardziej przydatne i poszukiwane okazują się dane dotyczące tematyki gospodarczo-finansowej. Pod względem profilu prowadzonej działalności, najczęściej z otwartych danych publicznych korzystały przedsiębiorstwa zajmujące się finansami i ubezpieczeniami (46,9 proc. analizowanych podmiotów tego sektora). Podobnie wskazało też co trzecie przedsiębiorstwo wytwarzające i zaopatrujące w energię elektryczną, gaz i gorącą wodę oraz 10,8 proc. firm świadczących usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią.

Otwarte dane publiczne to dane wytworzone przez urzędy administracji publicznej lub na ich zlecenie. Są dostępne dla każdego zainteresowanego do wykorzystania, przetwarzania i przekazywania w dowolnych celach. "Aby dodatkowo zintensyfikować działania w obszarze otwartości danych, a także, aby je usystematyzować, a tym samym zbliżać się do najwyższych międzynarodowych standardów, Rada Ministrów przyjęła Program Otwierania Danych na lata 2021-2027. Jest to krajowa strategia, która obejmuje kluczowe zagadnienia dotyczące udostępniania i zarządzania danymi" - przypomniano. (PAP)

