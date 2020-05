Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem do 20 lipca 2020 r.

Warunkiem przedłużenia jest spełnienie następujących warunków łącznie:

- poniesienie w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

- uzyskanie w danym miesiącu przychodów z działalności gospodarczej niższych o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego (w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. –w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów).

Tego drugiego warunku nie stosuje się do:

- podatników, którzy stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, lub

- którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej, lub

- którzy rozpoczęli działalność w 2020 r.

Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 52p ustawy o PIT oraz art. 38h ustawy o CIT.

Artykuł stanowi fragment przewodnika dla przedsiębiorców po tarczy antykryzysowej 3.0, przygotowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych (KIDP).

