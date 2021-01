Zwolnienia z egzekucji administracyjnej

Podstawy prawne prowadzenia egzekucji administracyjnej

Podstawowym aktem prawnym, który ma zastosowanie do postępowania egzekucyjnego w administracji, jest Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 1 powyższego aktu prawnego ustawa określa:

sposób postępowania wierzycieli w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków, określonych w art. 2 oraz

prowadzone przez organy egzekucyjne postępowanie i stosowane przez nie środki przymusu służące doprowadzeniu do wykonania lub zabezpieczenia wykonania obowiązków, o których mowa w art. 2;

a także zasady i sposób prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz udostępniania danych z tego rejestru.

Artykuł 2 tej Ustawy określa natomiast katalog obowiązków, które podlegają egzekucji w ramach tego aktu prawnego. W pierwszej kolejności wskazując podatki, opłaty i inne należności z ustawy ordynacja podatkowa. Ustawodawca zdecydował, że będą to:





Podatki, opłaty i inne należności określone w ustawie Ordynacja podatkowa, do których należy stosować przepisy działu III tejże; Niepodatkowe należności budżetowe określone w ustawie o finansach publicznych; Należności z tytułu przychodów z prywatyzacji; Grzywny i kary pieniężne wymierzone przez organy administracji publicznej; Należności pieniężne, jeżeli pozostają we właściwości rzeczowej organów administracji publicznej; Należności przypadające od jednostek budżetowych (wzajemne potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązaniami); Wpłaty na rzecz funduszy celowych (przepisy odrębne); Należności pieniężne z tytułu składek specjalnych do Funduszu Rezerwowego; Należności pieniężne państwa członkowskiego (określone w podpunktach a - g); Należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych; Obowiązki przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego; Obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego; Obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; Świadczenia przysługującego pracownikowi; Obowiązki nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy; Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych.

Zwolnienia z egzekucji administracyjnej

Jednymi z podstawowych praw dłużników w przypadku egzekucji administracyjnej, jest prawo do złożenia wniosków o zwolnienie spod egzekucji (art. 13 ustawy) oraz o wyłączenia podmiotowe z egzekucji (art. 14 ustawy).

Wyciąg z przepisów

(ustawa o postępowaniu administracyjnym w administracji):

Art. 13.

§ 1. Organ egzekucyjny, na wniosek zobowiązanego i ze względu na jego ważny interes, może zwolnić, na czas oznaczony lub nieoznaczony, z egzekucji w całości lub części określone składniki majątkowe zobowiązanego.

Zwolnienia podmiotowe dotyczą natomiast osób, które korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, nie podlegają orzecznictwu polskich organów, itp.

Przykład sprawy Państwa „M” – nadzieja w postępowaniu sądowym

Urząd Skarbowy prowadził postępowanie egzekucyjne wobec małżonków B.M i R.M., na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 (wraz z odsetkami). W toku podjętych czynności, organ egzekucyjny dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę B.M. Dłużnik wystąpił z wnioskiem o zwolnienie wynagrodzenia o pracę, a organ egzekucyjny zwolnił z egzekucji ten składnik majątkowy - łącznie do dnia 31 marca 2020 r. Po kolejnych wnioskach od 1 kwietnia 2020 roku, organ odmówił zwolnienia. W ocenie organu podstawową przesłanką upoważniającą organ do przychylenia się do wniosku o zwolnienie, jest istnienie tak zwanego ważnego interesu zobowiązanego. Pojęcie "ważnego interesu zobowiązanego" nie zostało jednak wprost wskazane w przepisach, w tym sensie, że ustawodawca nie zdefiniował tego terminu. Dlatego przesłankę należy rozpatrywać indywidualnie w każdej sprawie. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej nie znalazł podstaw do uchylenia kontrolowanego postanowienia.

Małżeństwo złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Sąd uznał, że skarga jest zasadna. Jednocześnie przeprowadził bardzo ciekawą analizę instytucji zwolnienia z egzekucji i wskazał jej najważniejsze aspekty. Dlatego wyrok z dnia 20 listopada 2020 roku, w sprawie I SA/Lu 409/20 wydany przez Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, może być cenną wskazówką dla osób borykających się z podobnymi problemami natury egzekucyjnej.

Zagadnienie ważnego interesu

Kluczowym dla oceny czy dany zobowiązany może uzyskać zwolnienie z egzekucji, jest zrozumienie pojęcia „ważnego interesu zobowiązanego”, które ustawodawca wprowadził w ramach art. 13 ustawy o egzekucji w administracji. Nie ma jednej definicji tego określenia, można jednak wskazać określone kryteria pozwalające na jego ocenę oraz wyznaczyć kierunek ich analizy.

Pojęcie ważnego interesu zobowiązanego należy rozumieć nie jako subiektywne przekonanie zobowiązanego o potrzebie zwolnienia rzeczy z egzekucji, ale jako obiektywne uwarunkowania, rozpatrywane w kontekście okoliczności faktycznych konkretnej sprawy - cytat z: Przybysz Piotr Marek, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wyd. VIII, zob. np. wyrok NSA z 1.09.2011 r., II FSK 489/10, LEX nr 966166);

instytucja zwolnienia z egzekucji działa na zasadzie rozstrzygania w oparciu o uznanie administracyjne. Nie oznacza to jednak dowolności w działaniu organu. Kontroli sądu podlega to, czy rozstrzygnięcie zostało podjęte w zgodnie z podstawowymi regułami postępowania, a w szczególności czy wydano je w oparciu o należycie zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz czy ocena tego materiału została dokonana zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, czy też zawiera elementy dowolności - (cytat z uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie, w sprawie I SA/Lu 409/20).

Źródła opracowania

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020.1427 tj. z dnia 2020.08.21);

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrok z dnia 20 listopada 2020 roku, w sprawie I SA/Lu 409/20;

Przybysz Piotr Marek, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wyd. VIII, Opublikowano: WKP 2018.

