Opodatkowanie VAT usługi publikacji artykułu w zagranicznym czasopiśmie

Stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.



W niniejszym przypadku miejscem świadczenia usługi publikacji artykułu będzie terytorium Polski, ponieważ na terytorium tego kraju ma siedzibę działalności gospodarczej spółka nabywająca usługę.



Ze względu na to, że usługę nabywa polski podatnik od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, opisane powyżej nabycie usług będzie stanowić w istocie import usług, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o VAT. Z treści tego przepisu wynika, że podatnikiem w przypadku importu usług jest usługobiorca. Biorąc powyższe pod uwagę, w tym przypadku na nabywcy będzie spoczywać obowiązek ustalenia właściwej stawki podatku, zgodnie z którą należy opodatkować świadczenie.

Usługa tego rodzaju nie podlega żadnemu ze zwolnień z VAT. Można w tym przypadku ewentualnie rozważać, czy import usługi publikacji artykułu nie korzysta z obniżonych stawek podatku – 8% i 5%. Stawki te przewidziane są od 1 listopada 2019 r. dla czasopism dostarczanych drogą elektroniczną (przykładowo: poz. 72 załącznika nr 3 oraz poz. 24 załącznika nr 10 do ustawy o VAT). Niemniej dotyczą one jedynie sprzedaży tego rodzaju publikacji. W analizowanym przypadku natomiast, przedmiotem świadczenia nie jest sprzedaż czasopisma, lecz usługa polegająca na opublikowaniu artykułu w danym czasopiśmie.



Wykluczenie zwolnienia z podatku oraz obniżonych stawek oznacza, że do usługi importu publikacji artykułu będzie mieć zastosowanie stawka podstawowa podatku VAT, wynosząca 23%.





W niniejszej sprawie należy także zwrócić uwagę na moment powstania obowiązku podatkowego. Z reguły obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Jednak w sytuacji, gdy zapłata za usługę nastąpiła w formie przedpłaty przed publikacją artykułu w czasopiśmie, obowiązek podatkowy powinien zostać określony na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Z powyższego wynika, że w sytuacji gdy przed wykonaniem usługi otrzymano przedpłatę obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Momentem wykonania usługi będzie publikacja artykułu. Wobec powyższego obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania przedpłaty przez nabywcę w odniesieniu do zapłaconej kwoty.

Agnieszka Budziak, Konsultant podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.