Ograniczenie odliczenia VAT od samochodów do końca 2022 r.

Przypomnijmy, że decyzją wykonawczą Rady 2013/805/UE Polska została upoważniona do dnia 31 grudnia 2016 r. do ograniczenia do wysokości 50% prawa do odliczania VAT od zakupu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, przywozu, wynajmu lub leasingu niektórych silnikowych pojazdów drogowych oraz wydatków z nimi związanych, jeśli takie pojazdy nie są używane wyłącznie do celów działalności gospodarczej oraz do zwolnienia podatników z obowiązku uznawania korzystania z takich pojazdów w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za świadczenie usług zgodnie z art. 26 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE. Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2016/1837, obowiązywanie tych środków stanowiących odstępstwo zostało przedłużone do dnia 31 grudnia 2019 r.

W piśmie, które wpłynęło do Komisji w dniu 14 stycznia 2019 r., Polska wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do dalszego stosowania środków stanowiących odstępstwo na kolejny okres do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zdaniem władz polskich odstępstwo od wymogu określonego w art. 26 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE jest nadal konieczne w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Te środki stanowiące odstępstwo są – jak argumentuje Ministerstwo Finansów – uzasadnione potrzebą uproszczenia procedury poboru podatku VAT i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania poprzez niewłaściwe prowadzenie dokumentacji oraz składanie fałszywych deklaracji podatkowych.

Przedłużenie okresu stosowania środków stanowiących odstępstwo powinno być ograniczone do czasu potrzebnego do oceny skuteczności tych środków oraz stosowności wysokości stawki. Rada postanowiła zatem upoważnić Polskę do dalszego stosowania środków stanowiących odstępstwo od uregulowań unijnych.

Zobacz: Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/1594 z dnia 24 września 2019 r.

Joanna Rudzka, Doradca Podatkowy