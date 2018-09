Pierwsze zasiedlenie w świetle ustawy o VAT

Ulga w podatku VAT

Zakres oraz zasady dotyczące zwolnienia od należności wynikającej z podatku od towarów i usług z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług określone zostały m.in. w art. 43 ustawy o VAT. W art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawodawca wprowadził możliwość zwolnienia od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych, pod warunkiem, że spełniają one określone w tych przepisach warunki. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

- dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

- pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawa o VAT przewiduje także dodatkowe zwolnienie. Skorzystać z niego można pod warunkiem, że dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, powyższego warunku nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W związku z powyższym uregulowaniem, dostawa budynków, budowli lub ich części podlega – co do zasady – zwolnieniu przedmiotowemu od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa odbywająca się w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług definiują także pojęcie pierwszego zasiedlenia - przez pierwsze zasiedlenie – według art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

- wybudowaniu lub

- ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Pojęcie ulepszenia

Jeszcze w roku 2017 organy podatkowe jednogłośnie stwierdzały, iż poprzez pojęcie ulepszenia rozumieć należy „takie czynności jak przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja środka trwałego, które podnoszą jego wartość techniczną, użytkową, jak i przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu, niż pierwotne przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi innych cech użytkowych” (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 marca 2017 roku, sygn. 1462-IPPP2.4512.104.2017.1.MT).

