Nowe przepisy podatkowe a programy finansowo-księgowe

Split payment, obniżka stawki PIT, zerowy PIT dla młodych

Liczne zmiany w przepisach podatkowo-księgowych wprowadzone w ostatnich miesiącach przyprawiają przedsiębiorców o ból głowy. Modyfikacja goni modyfikację, a księgowym coraz trudniej nadążyć za kolejnymi nowelizacjami.

W każdym miesiącu dochodzi do kluczowych zmian w tym obszarze. W listopadzie 2019 r. obowiązkowy stał się split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności przy transakcjach i usługach, których wartość wynosi więcej niż 15 tys. zł. Miesiąc wcześniej weszła w życie obniżka stawki PIT z 18 do 17 proc., co przełożyło się na wyższe pensje dla pracowników. Od sierpnia z kolei obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 roku życia.

Indywidualny rachunek podatkowy, PPK, JPK_VAT, nowa matryca stawek VAT

Od 1 stycznia 2020 r. zarówno nowe, jak i dotychczasowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym będą odbywać się za pomocą indywidualnego numeru konta dla każdego płatnika i podatnika. Na początku pozwoli on wpłacać należności związane z PIT, CIT, VAT, a także należności niepodatkowe, stanowiące dochód budżetu państwa. Takie działanie ma uprościć rozliczanie podatków i zminimalizować ryzyko błędów powstających przy wpłatach.

Od początku nowego roku Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), czyli dobrowolny system oszczędzania na emeryturę, obejmie pracowników mniejszych firm (powyżej 50 osób), a nie - jak dotychczas - tylko zatrudnione w największych przedsiębiorstwach (ponad 250 osób). W niedalekiej przyszłości program ma objąć pozostałe firmy. Na indywidualne konto, oprócz bonusu od państwa, trafi również składka pracownika i pracodawcy. Podstawowe wpłaty do PPK wynoszą 2 procent wynagrodzenia brutto po stronie pracownika i minimalnie 1,5 procent po stronie pracodawcy

Od drugiego kwartału deklaracje VAT-7 i VAT-7k oraz ich załączniki, VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT zastąpi zaktualizowany plik JPK_VAT, zawierający oprócz danych identyfikacyjnych podatnika, okresu podatkowego oraz należnej kwoty również historię dokonanych transakcji. Znajdą się tam daty zakupu i sprzedaży oraz przypisane do nich odpowiednie stawki podatku.

Natomiast miesiąc kwiecień 2020 roku to data wprowadzenia znowelizowanych stawek VAT, tzw. nowej matrycy stawek VAT.

Potrzeba dostosowania oprogramowania do nowych przepisów

Przedsiębiorcy cieszą się na myśl o ułatwieniach w prowadzeniu biznesu, ale dla księgowych stanowią one duże wyzwanie. Muszą oni bowiem sprawnie dostosowywać się do nowych regulacji, by uniknąć kosztownych błędów. Z pomocą przychodzi im właściwe oprogramowanie.

Obsługę księgowo-kadrową większość firm wspiera już poprzez wyspecjalizowane rozwiązania. Automatyzacja nie tylko przyśpiesza procesy rozliczeń z pracownikami, kontrahentami i Skarbem Państwa, ale również minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego. Test jakości tego typu rozwiązania następuje właśnie w momencie wprowadzenia istotnych zmian prawnych, które kaskadowo wymuszają zmiany w wielu drobniejszych obszarach.

– Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w swojej firmie profesjonalne oprogramowanie księgowo-płacowe, zazwyczaj nie mają się czego obawiać, ponieważ producenci zawczasu udostępniają zaktualizowane wersje. Jest ono przygotowane do zmian nie tylko pod kątem merytorycznym, ale również pod względem użyteczności i intuicyjności – mówi Paweł Berezowski, dyrektor zarządzający Reset2.

Jak pokazują doświadczenia użytkowników rozwiązań do prowadzenia księgowości, o długofalowej użyteczności oprogramowania decyduje właśnie kwestia dynamicznego dostosowania do zmian prawnych – najlepiej z odpowiednim wyprzedzeniem – oraz pomocy technicznej. Przykładowo, Reset2 opublikował aktualizacje pod kątem split payment, PPK i zerowej stawki PIT już na miesiąc przed każdą z wprowadzanych zmian.

– Jako producent z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że w praktyce sprawdzają się tylko te rozwiązania, które realnie wspierają użytkownika w wykonywaniu zadań, zwłaszcza tak ważnych, jak obsługa księgowa firmy. Zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorstwa czują się pewnie wtedy, kiedy z wyprzedzeniem mogą dostosować się do nadchodzących zmian, dlatego w przypadku każdej z nich staramy się jak najszybciej dostosować nasze systemy - kończy Berezowski.