Projekt ustawy znoszący akcyzę na CNG i LNG do napędu pojazdów

Sejm skierował w środę (18 lipca) do komisji finansów projekt znoszący akcyzę na CNG i LNG do napędu pojazdów. W drugim czytaniu PO wniosła poprawki obniżające akcyzę na paliwa, by zrekompensować opłatę emisyjną.

reklama reklama

Rządowy projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz prawa celnego przede wszystkim znosi akcyzę na sprężony gaz ziemny (CNG) oraz skroplony gaz ziemny (LNG) przeznaczony do napędu pojazdów silnikowych. Ma to być element walki ze smogiem. Rząd ma nadzieję, mówił, że dzięki nowym przepisom autobusy w wielu miastach będą napędzane wyłącznie LNG i CNG.

Polecamy: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury

Jak podkreślał w drugim czytaniu w imieniu klubu PiS poseł Wiesław Janczyk, likwidacja akcyzy na CNG i LNG powoduje niewielki ubytek wpływów do budżetu, ale będzie stanowiła element zachęty do inwestycji w ekologiczne technologie np. w transporcie miejskim. Klub PiS zgłosił poprawkę, doprecyzowującą natomiast zawarte w nowelizacji zapisy, dotyczące pomocy publicznej de minimis.

Z kolei Izabela Leszczyna w imieniu klubu PO zgłosiła poprawki obniżające akcyzę na paliwa silnikowe dokładnie o tyle, ile ma wynieść wprowadzana od 1 stycznia 2019 r. opłata emisyjna. Ma ona wynosić 80 zł od każdego 1 tys. litrów paliwa, który trafi na polski rynek.

Projekt dodatkowo zakłada, że akcyzą nie będą m.in. opodatkowane straty, które powstają przy produkcji piwa i wina. Eliminuje wątpliwości interpretacyjne, związane z stosowaniem właściwych stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe. Reguluje również właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyzę zapłacono w Polsce. Dodatkowo, w przepisach celnych wskazano taki sam sposób naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki określono w ustawie Ordynacja podatkowa dla poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

W związku z wniesieniem poprawek, projekt ponownie został skierowany do komisji finansów publicznych, celem ich rozpatrzenia.(PAP)

autor: Wojciech Krzyczkowski

edytor: Anna Mackiewicz

wkr/ amac/