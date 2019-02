Dyrektywa o transgranicznym przekształcaniu, łączeniu i podziale spółek w UE

UE jest o krok bliżej przyjęcia nowych przepisów, które powinny ułatwić transgraniczną mobilność unijnych spółek. Ambasadorzy państw UE zebrani dziś na forum Coreperu uzgodnili stanowisko Rady w sprawie projektu dyrektywy o transgranicznym przekształcaniu, łączeniu i podziale spółek.

Dyrektywa pomoże spółkom w pełni korzystać z atutów unijnego jednolitego rynku. Wprowadza ona kompleksowe procedury transgranicznego przekształcania i podziału spółek oraz zawiera dodatkowe przepisy o transgranicznym łączeniu spółek kapitałowych mających siedzibę w państwie członkowskim UE.

Dyrektywa określa procedury, które będą chronić legalność operacji transgranicznych w ramach wszystkich stosownych krajowych porządków prawnych, a równocześnie gwarantować, że pracownicy i udziałowcy zostaną odpowiednio poinformowani o spodziewanych skutkach operacji. Przewiduje też serię zabezpieczeń mających chronić udziałowców i pracowników oraz wierzycieli danej spółki.

Co więcej, dyrektywa zachęca do stosowania narzędzi elektronicznych podczas całej operacji i do wymiany stosownych informacji poprzez istniejące, połączone cyfrowo rejestry przedsiębiorców.

Prezydencja rumuńska rozpocznie teraz negocjacje z Parlamentem Europejskim, tak by proponowana dyrektywa mogła zostać przyjęta w pierwszym czytaniu.