Większe wpływy do budżetu dzięki Krajowej Administracji Skarbowej

Z roku na rok, dzięki pracy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, rosną wpływy do budżetu państwa z tytułu rożnych należności podatkowych - podkreślano w piątek (27 września) w Białymstoku podczas uroczystości nadania sztandaru białostockiej Izbie Administracji Skarbowej (IAS).

W 2016 r., gdy z połączenia służb celnych i skarbowych powstała KAS, było to 2,2 mld zł, w 2018 r. - 3,2 mld zł - poinformował podczas uroczystości dyrektor IAS w Białymstoku Wojciech Orłowski. W piątek obchodzono święto Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze i pracownicy dostali awanse i odznaczenia.

W uroczystościach w Białymstoku wzięli udział m.in. wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Tomasz Słaboszowski, wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński oraz minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Tomasz Słaboszowski podkreślił, że sztandar nadany IAS w Białymstoku "jednoczy formację złożoną wewnętrznie". Oceniał, że nie da się oddzielić pracy służb celnych i podatkowych. "To jest oczywiście dbałość o wpływy do budżetu państwa, a z drugiej strony to jest problem zwalczania przestępczości ekonomicznej. Nie da się rozdzielić tych dwóch kwestii. Śmiem twierdzić, że wpływy z ostatnich lat potwierdzają prawidłowość tego połączenia. Stworzyliśmy formację złożoną wewnętrznie, ale jednolitą w rozumieniu przyjętego dzisiaj sztandaru oraz realizowanych celów" - mówił Słaboszowski.

Podlaska KAS każdego roku odprawia 1,7 mln aut osobowych, ok. 500 tys. samochodów ciężarowych i 200 tys. wagonów kolejowych oraz ok. 70 tys. aut kontrolowanych na drogach. "Prowadzimy skuteczną walkę z przemytem papierosów. Od 2017 r. wychwyciliśmy na granicy z Białorusią i Litwą oraz wewnątrz kraju ponad 170 mln sztuk nielegalnych papierosów" - mówił Orłowski. Dodał, że gdyby te papierosy trafiły na rynek skarb państwa straciłby kwotę ok. 180 mln zł z tytułu niezapłaconych należności.

"Walczmy z oszustami podatkowymi, których działalność uderza w budżet państwa" - mówił Orłowski. Podał, że np. wskutek zakończonych postępowań dotyczących podatku VAT w "fikcyjnym" obrocie paliwami wykryto uszczuplenie tego podatku na kwotę 430 mln zł.

"Podlaska KAS to także wysoka jakość orzecznictwa podatkowego. Sądy administracyjne w ostatnich latach utrzymywały w mocy ponad 99 proc. decyzji zaskarżonych przez podatników. To najlepszy wynik w kraju" - mówił Orłowski.

Dyrektor IAS podkreślał, że podlaska KAS to także mniej przeprowadzanych kontroli podatkowych i celno-skarbowych. "Kontrole są wszczynane po wnikliwej analizie, dzięki czemu są bardziej skuteczne, a wiele niejasności udaje się rozwiać już podczas czynności sprawdzających, bez konieczności niepokojenia podatników" - dodał. Orłowski podał, że w ciągu ośmiu miesięcy 2019 r. podatnicy - na skutek kontroli- wpłacili do budżetu 110 mln zł.

"(...) Bardzo dobre wyniki naszej pracy odnoszą się do bardzo szerokiego spektrum działań, którymi się na co dzień zajmujemy służąc naszemu społeczeństwu. Stoimy na straży prawa podatkowego, ułatwiamy działalność uczciwym przedsiębiorcom, chronimy granice, rynek i konsumentów, ułatwiamy wypełnianie obowiązków podatkowych, zapobiegamy wyłudzeniom podatkowym oraz ścigamy przestępców podatkowych" - mówił dyrektor IAS w Białymstoku Wojciech Orłowski.

Szef MEN Dariusz Piontkowski mówił, że trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek państwo bez służb podatkowych, celnych". Zaznaczył, że ma nadzieję, że tendencja do zwiększania wpływów do budżetu państwa będzie się utrzymywać. "A wpływy, które dzięki wam trafiają do budżetu umożliwiają państwu prowadzenie efektywnej polityki i gospodarczej i oświatowej i związanej ze służbą zdrowia i pozwalają na to, aby państwo w ogóle funkcjonowało" - mówił Piontkowski.

Wiceminister Jarosław Zieliński dodał, że funkcjonariusze celno-skarbowi stanowią "niezwykle ważną część państwa polskiego", bo ponad 90 proc. dochodów do budżetu "przepływa" przez ich ręce. Podkreślał, że ważna także jest współpraca różnych służb, bo gwarantuje skuteczność w realizacji zadań.

W podlaskiej KAS pracuje ok. 2,5 tys. osób.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka

