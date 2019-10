Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą Brexit

Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą Brexit

Pomimo, że w dniu 14 listopada 2018 r. zakończone zostały prace nad tekstem umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, do dzisiaj umowa ta nie została przegłosowana przez brytyjski parlament. W związku z tym, bardzo realne jest tak zwane „bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej” i to już pod koniec października tego roku. Skutkiem czego będzie, przede wszystkim, przywróceniem kontroli na granicy pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy istotne jest by przygotować się na podatkowe skutki takiego wydarzenia.