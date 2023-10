Tabela kursów średnich NBP nr 202/A/NBP/2023 z 18 października 2023 r. Kurs euro 4,4488 zł

Kwota wolna od podatku 60 000 zł. Czy jest na to szansa?

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym dla przedsiębiorców i emerytów. To propozycja zawarta w programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. Czy to rozwiązanie zostanie wprowadzone?