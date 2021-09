Odliczenie VAT. Czy można odliczyć VAT od zakupu towarów, które zgodnie z wolą sprzedającego mogą być wykorzystane "wyłącznie do użytku prywatnego/osobistego"?

Odliczenie VAT od zakupu towarów do użytku prywatnego (osobistego) - pytanie podatnika

Jestem podatnikiem VAT czynnym. Zakupuję odzież m.in w firmie Z. Niestety, zgodnie z regulaminem firmy Z., wszystkie zakupione artykuły mogą być wykorzystane wyłącznie do użytku prywatnego/osobistego. Na fakturze widnieje adnotacja: "Ten rachunek nie może zostać wykorzystany do odliczenia naliczonego podatku VAT. Zakup został dokonany wyłącznie do użytku osobistego". Na fakturze jest tylko adres rachunku i dostawy, gdzie widnieją moje dane firmowe z NIP. Niestety na dokumencie nie ma odbiorcy/nabywcy, widnieje tylko nr klienta, który jest przynależny do mnie, ale jako osoby fizycznej. Czy faktycznie nie mogę odliczyć VAT? Odzież odsprzedaję dalej osobom fizycznym lub sprzedaję za granicę jako WDT.

Odliczenie VAT tylko na podstawie faktury

Otrzymane z firmy Z. dokumenty nie stanowią faktur w rozumieniu VAT, a w konsekwencji nie jest możliwe odliczanie VAT na ich podstawie.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi przede wszystkim suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Aby przy tym otrzymany dokument był fakturą, musi zawierać określone przepisami dane.

Najczęściej dane wymagane dla faktur wynikają z przepisów art. 106e ustawy o VAT. Z przepisów tych wynika, że faktura zawierać powinna między innymi imię i nazwisko lub nazwę nabywcy towarów lub usług, jego adres oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (zob. art. 106e ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o VAT).

Z treści pytania wynika, że przedmiotowy dokument nie zawiera tych danych. Wśród danych znajduje się co prawda adres dostawy z Pańskimi danymi, jednak w mojej ocenie nie uzasadnia to uznania tych danych za dane nabywcy. Uważam zatem, że przedmiotowe dokumenty nie stanowią faktur w rozumieniu VAT, a w konsekwencji nie jest możliwe odliczanie VAT na ich podstawie.

Podstawa prawna:

- art. 106e ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685)

Tomasz Krywan

