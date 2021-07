VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

VAT e commerce - na czym polega tytułowa rewolucja w handlu elektronicznym?

Na wstępie warto zauważy, że wspomniane zmiany zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1163). Wskazana ustawa stanowi implementację (wdrożenie) unijnego pakietu VAT e-commerce na który składa się kilka rozporządzeń i dyrektyw.

Wśród wprowadzonych zmian należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

zastąpienie definicji „sprzedaży wysyłkowej” nową definicją wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO); wprowadzenie do ustawy o VAT definicji sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI); określenie nowych – specjalnych procedur i uproszczeń dla rozliczania transakcji związanych z handlem elektronicznym (OSS, IOSS, USZ), likwidacja w całej Unii Europejskiej zwolnienie z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro; nałożenie nowych obowiązków na platformy i sklepy internetowe.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, czyli WSTO zamiast sprzedaży wysyłkowej

Do końca czerwca sprzedaż towarów za pomocą e-sklepu konsumentom w krajach UE była utrudniona przez wiele formalności. Między innymi, przedsiębiorca parający się handlem elektronicznym był zobowiązany do rejestracji na potrzeby VAT w każdym kraju członkowskim, w którym przekroczył odpowiedni próg sprzedaży (a każde państwo mogło ustalać własny, odrębny próg). W konsekwencji taki podatnik musiał składać deklarację VAT oraz prowadzić ewidencję VAT w różnych państwach UE jednocześnie.

Od 1 lipca 2021 r. w ustawie o VAT znajduje się kilka nowych definicji. Jedną z nich jest wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO). WSTO to w dużym uproszczeniu dostawa towarów w relacji B2C, które są wysyłane lub transportowane z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego. Definicja WSTO zasadniczo odpowiada uchylonym definicjom sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju. Zasadą w tego typu transakcjach jest opodatkowanie w kraju konsumpcji (państwo członkowskie, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy). Od tej zasady istnieją oczywiście pewne wyjątki. Po spełnieniu określonych przesłanek miejscem dostawy WSTO (a więc w uproszczeniu miejscem opodatkowania) będzie miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Będzie tak, jeżeli:

dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej (stałe miejsce zamieszkania / zwykłe miejsce pobytu), tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego; towary są wysyłane lub transportowane do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie siedziby (stałego miejsca zamieszkania / zwykłego miejsca pobytu dostawcy); całkowita wartość WSTO i usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych transgranicznie na rzecz konsumentów (usługi TBE), nie przekroczyła u podatnika w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości (42 000 zł w Polsce).

Wskazana wyżej kwota to jednolity próg wprowadzony na terytorium całej UE. Podatnik, który nie przekroczył wspomnianego progu, może wybrać opodatkowanie WSTO oraz usług TBE w państwie konsumpcji. Wybór następuje poprzez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienia w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru (elektronicznie na formularzu VAT-29).

Zgodnie z nowymi regulacjami wybór miejsca dostawy w przypadku WSTO odnosi się do wszystkich dostaw. Do końca czerwca można było dokonać wyboru miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w odniesieniu do jednego lub więcej państw członkowskich konsumpcji.

W przypadku, gdy miejscem opodatkowania WSTO jest państwo konsumpcji, podatnik, aby rozliczyć podatek VAT w tym państwie, może:

zdecydować się na rejestrację w tym państwie oraz bezpośrednio tam składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT, albo zdecydować się na uproszczenie rejestracji do procedury OSS oraz rozliczanie i zapłatę podatku należnego innym państwom w tzw. jednym okienku.

Procedura OSS

W poprzednim stanie prawnym niektórzy przedsiębiorcy (oferujący usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne) mogli korzystać z procedury MOSS (tzw. mały punkt kompleksowej obsługi, mini one stop shop). Wskazana procedura polegała na tym, że podatnik, który dokonywał sprzedaży ww. usług na rzecz konsumentów w różnych krajach UE i poza nią, nie musiał rejestrować się dla celów VAT do każdego z państw UE lecz mógł rozliczać VAT wyłącznie w państwie swej rezydencji podatkowej.

Od 1 lipca ww. procedura została poszerzona – teraz w ramach OSS (tzw. punkt kompleksowej obsługi, one stop shop) mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą elektroniczną (jeśli spełniają warunki o których mowa dalej). Nowa procedura OSS (podobnie jak wcześniej MOSS) dzieli się na dwie procedury szczególne: unijną oraz nieunijną. Z procedury nieunijnej mogą korzystać wyłącznie te podmioty, które nie posiadają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w UE i dokonują sprzedaży na rzecz konsumentów w UE.

Podatnik zarejestrowany w systemie OSS:

będzie składał elektronicznie w państwie członkowskim identyfikacji jedną kwartalną deklarację VAT, za pośrednictwem OSS będzie wpłacał należny VAT innym państwom członkowskim, nie musi rejestrować się jako podatnik VAT w innych państwach, chyba że rozlicza transakcje inne niż objęte OSS, będzie rozliczał VAT od wszystkich transakcji objętych procedurami szczególnymi, wyłącznie poprzez system OSS, ma obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji transakcji rozliczanych w OSS, ewidencję należy przechowywać przez okres 10 lat.

Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)

Do końca czerwca 2021 r. w Unii Europejskiej obowiązywało specjalne zwolnienie z VAT od importu towarów o wartości do 22 euro (zwolnienie nie obowiązywało w Polsce i we Francji). Zwolnienie to zostało zlikwidowane. Tym samym obecnie - w związku z importem do UE towarów nabywanych przez konsumentów z UE - należy odprowadzić podatek VAT.

Pakiet e-commerce wprowadził do porządku prawnego nową definicję sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI) oraz związane z nią nowe regulacje dotyczące określenia miejsca opodatkowania takich transakcji.

SOTI to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów – z terytorium państwa trzeciego pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania WNT, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (dostawa B2C); dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Dla towarów umieszczonych w przesyłce o niskiej wartości rzeczywistej (do 150 euro) wprowadzono specjalną (dobrowolną) procedurę importu (Import One Stop Shop, IOSS), a także dodano nowe uregulowania szczególne w zakresie deklarowania i płatności VAT (USZ), jeśli procedura szczególna importu (IOSS) nie została zastosowana.

IOSS

W procedurze IOSS będzie można rozliczyć VAT należny państwu członkowskiemu konsumpcji (różne państwa członkowskie, w tym PL) z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych (w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 euro), za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji (np. PL).

Jednocześnie, w przypadku skorzystania z procedury IOSS, przewidziano zwolnienie z VAT dla importu przesyłek o wartości do 150 euro. W przypadku nieskorzystania z procedury IOSS import wszystkich towarów o niskiej wartości (do 150 euro) będzie podlegać VAT.

Procedura w zakresie deklarowania i odroczenia płatności VAT z tytułu importu towarów (USZ)

Jeśli dla rozliczenia VAT od importu towarów nie zastosowano IOSS, możliwe jest rozliczenie VAT na dwa sposoby:

za pomocą standardowego zgłoszenia celnego, bądź za pomocą uregulowania szczególnego (USZ).

Zgodnie z nową procedurą USZ operator będzie mógł zadeklarować i zapłacić podatek VAT z tytułu importu towarów w zbiorczym zgłoszeniu celnym raz w miesiącu.

Procedura dotyczy importu towarów, która spełnią łącznie następujące warunki:

towary są dostarczane do konsumentów w Polsce, ich wartość rzeczywista nie przekracza 150 euro za przesyłkę, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, są dopuszczone do obrotu w państwie członkowskim, w którym kończy się wysyłka lub transport.

Według projektu objaśnień MF do zmian w zakresie e-commerce oznacza to, że dzięki USZ operatorzy składają elektronicznie deklaracje miesięczne, którymi de facto są miesięczne zgłoszenia celne i wpłacają pobrany od odbiorcy należny podatek VAT z tytułu importu ww. towarów.

Nowe obowiązki dla platform cyfrowych

Nowe przepisy w celu uproszczenia handlu w e-commerce przewidują dwie fikcje prawne dot. platform i stron internetowych, za pomocą których przedsiębiorcy sprzedają towary konsumentom (np. Ebay, AliExpress etc.). Mianowicie, w myśl nowych przepisów przyjmuje się, że platforma:

kupiła towar od przedsiębiorcy, a następnie sprzedała towar konsumentowi.

W konsekwencji oznacza to, że platformy internetowe będą zobowiązane do rozliczenia podatku VAT. Sposób rozliczenia VAT przez platformę może być różny w zależności od tego jak wyglądał łańcuch dostaw i jaka była wartość przesyłki.

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że platforma będzie zobowiązana do rozliczenia VAT np. gdy polski konsument będzie nabywał za pomocą tej platformy towary od sprzedawcy z siedzibą w USA.

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany i nowe regulacje bez wątpienia stanowią duże wyzwanie zarówno dla przedsiębiorców zajmujących się e-handlem, jak i dla służb księgowych odpowiadających za prawidłowe rozliczenie takich transakcji. Nowe definicje ustawowe, dodatkowe obowiązki ewidencyjne, rejestracyjne, a także możliwość skorzystania z procedur upraszczających stanowią pewną rewolucję w handlu elektronicznym. Z tego powodu nie należy zwlekać z analizą nowych przepisów pod kątem prowadzonej działalności oraz z wdrożeniem odpowiednich rozwiązań zabezpieczających.