Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP) przed oszustwami w VAT

W ramach Programu Ostrzegania Przedsiębiorców (POP), Krajowa Administracja Skarbowa będzie dzieliła się swoimi informacjami i wynikami analiz, aby pomóc podmiotom gospodarczym lepiej identyfikować ryzykowne transakcje oraz unikać nieświadomego udziału w oszustwie z wykorzystaniem konstrukcji podatku VAT. Program jest formą bezpośredniej komunikacji między administracją, a przedsiębiorcami. Analogiczne rozwiązanie jest rekomendowane przez Komisję Europejską i stosowane w innych krajach Unii Europejskiej.

„KAS będzie kierować pisemne ostrzeżenie o wystąpieniu ryzyka w łańcuchu dostaw wraz z rekomendacją zastosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności przy zapłacie na rzecz konkretnego kontrahenta. Ostrzeżenie takie będzie wysyłane do indywidualnych podmiotów, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy danych, którymi dysponuje KAS. Działanie to nie będzie ingerencją w kontakty handlowe ani w dobór kontrahentów. Naszym celem jest poinformowanie przedsiębiorcy o istniejącym zagrożeniu nieświadomego udziału (jako bufor) w oszustwie karuzelowym. Chcemy stworzyć system wczesnego ostrzegania uczciwych przedsiębiorców. Po otrzymaniu sygnału od nas będą oni mogli podjąć odpowiednie działania aby zweryfikować rzetelność swoich kontrahentów i zabezpieczyć się przed skutkami uczestnictwa w nielegalnym procederze” – wyjaśnia zastępca Szefa KAS Paweł Cybulski.

W ramach programu ostrzegania KAS zaleca weryfikację wiarygodności partnerów handlowych w oparciu o „Metodykę w zakresie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Podjęcie przez podatnika działań wskazanych w Metodyce istotnie zwiększa prawdopodobieństwo dochowania przez niego należytej staranności.

KAS rekomenduje też zastosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP) jako metody płatności gwarantującej pewność wywiązania się z obowiązków podatkowych i ochronę przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z uwikłania w oszustwo podatkowe.

Wyłudzenia przy użyciu konstrukcji podatku VAT

Oszustwo podatkowe to uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości. To działanie umyślne a nie przypadkowy błąd, który może się zdarzyć każdej osobie, zwłaszcza prowadzącej działalność gospodarczą. Celem działania przestępców są duże, często wielomilionowe kwoty, osiągane dzięki nielegalnemu procederowi.

Za oszustwami najczęściej stoją dobrze zorganizowane grupy przestępcze, które tworzą rozbudowane sieci powiązań gospodarczych i osobowych. Oszustwo na dużą skalę ma najczęściej formę karuzeli podatkowej. Do oszukańczego działania jego organizatorzy zwykle wykorzystują od kilku do kilkunastu firm. Nierzadko są to uczciwie działający przedsiębiorcy, na ogół osoby nieuważne lub nieświadome konsekwencji, zachęcone „łatwym zyskiem” lub atrakcyjnymi okolicznościami transakcji.

Przestępcy próbują uwiarygodnić w ten sposób swoją działalność i utrudnić odkrycie oszustwa. Kiedy osiągną swój cel – wyłudzenie pieniędzy z budżetu państwa – zwykle szybko znikają z rynku.

Ofiarą oszustw karuzelowych jest budżet państwa, z którego wyłudzane są często ogromne kwoty. Tracą także uczciwi podatnicy, którzy ponoszą konsekwencje zaburzenia zdrowej konkurencji na rynku towarów używanych do oszustw karuzelowych.

Przestępstwa w VAT

Zgodnie z unijną zasadą swobodnego przepływu towarów ich dostawa między krajami UE jest opodatkowana stawką 0% VAT. Stąd największe straty w przychodach budżetu państwa wynikają z:

unikania płacenia VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych towarów (WNT) i ich sprzedaży przez zaangażowanie w proceder tzw. znikających podatników,

wyłudzania zwrotu VAT w związku z rzekomymi dostawami wewnątrzwspólnotowymi (WDT).

Najbardziej zaawansowane są oszustwa o charakterze karuzelowym, w których występują elementy uchylania się od zapłaty należnego VAT lub uzyskania nieuprawnionego zwrotu VAT. Może on być bardzo wysoki, zwłaszcza przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych oszustów.

Jak uniknąć udziału w karuzeli podatkowej?

Zapoznaj się i skorzystaj z narzędzi przygotowanych i rekomendowanych przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową: