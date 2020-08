Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn także dla wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka?

Zgłoszony przez posłów KO projekt przewiduje zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny, przez osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.



Zgodnie z tym projektem do ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2019 r. poz. 1813) po art. 4b miałby zostać dodany art. 4c w brzmieniu:

„Art. 4c. Zwolnienie, o którym mowa w art. 4a dotyczy również osób przebywających, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca.”

Ten nowy art. 4c ustawy ustawy o podatku od spadków i darowizn miałby być stosowany do osób przebywających, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, które nabyły własności rzeczy lub praw majątkowych, przed wejściem w życie niniejszej ustawy, i nie została do dnia wejścia w życie nowelizacji, wydana prawomocna decyzja określająca zobowiązanie podatkowe. Osoby te miałyby obowiązek dokonać zgłoszenia o nabyciu rzeczy i praw majątkowych w terminie 6 miesięcy do dnia wejścia w życie nowelizacji.

W trakcie pierwszego czytania w komisji finansów w środę 5 sierpnia 2020 r. w imieniu wnioskodawców Krystyna Skowrońska (KO) zgłosiła poprawkę, rozszerzającą zakres zwolnienia o opiekunów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Komisją tę zmianę poparła.



Ostatecznie projekt obejmuje rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki sprawowanej przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, definiowane w ustawie o pieczy zastępczej.



W uzasadnieniu do projektowanych zmian wskazano, że dzieci w zastępczej opiece rodzinnej czy rodzinnym domu dziecka wychowywane są w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo, w wielu przypadkach uważają swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie - opiekunowie uważają je za własne już do końca życia.(PAP)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn - treść i przebieg procesu legislacyjnego