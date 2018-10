5 ważnych zmian w podatkach dochodowych w 2019 r.

Celem wszystkich obecnie procedowanych nowelizacji ustaw podatkowych jest uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieganie wyłudzeniom. W telegraficznym skrócie przedstawiamy pięć istotnych naszym zdaniem zmian, które zaczną obowiązywać w podatkach już w 2019 roku.

Zmiany w rozliczaniu firmowych samochodów

Jest to jedna z nowelizacji, która z pewnością nie spodoba się wielu przedsiębiorcom. Dlaczego? Nowe prawo obligować będzie do odliczania 50% VAT w przypadku każdego, kto korzysta z samochodu również w celach prywatnych, a co za tym idzie, zmniejszy koszty uzyskania przychodu z eksploatowanego samochodu aż o połowę.

Co więcej, przedsiębiorcy będą rozliczać się z fiskusem na podstawie szczegółowej ewidencji przebiegu samochodu.

Nowe zasady PIT

To dobra informacja zwłaszcza dla tych, którzy nie przepadali za dotychczasową formą składania rocznych deklaracji. Już od nowego roku to do obowiązku urzędników należeć będzie przygotowanie właściwych deklaracji podatkowych PIT-37 i PIT-38, a wszystko na podstawie informacji znajdujących się w poprzednich zeznaniach podatkowych.

Co najważniejsze, już 15 lutego 2019 roku uruchomiona zostanie specjalna aplikacja, za pomocą której podatnicy będą mogli sprawdzić swój PIT, zaakceptować go lub wprowadzić zmiany.

A co z deklaracjami PIT-36 i PIT 36L? Podatnicy składający te zeznania roczne będą musieli poczekać do 2020 roku na dołączenie do e-systemu.

Kwota wolna od podatku

W 2019 roku kwota wolna od podatku wzrośnie do 8000 zł. Oznacza to, że podatnicy zarabiający mniej w skali roku zwolnieni zostaną z obowiązku zapłaty podatku. Z kolei w przypadku zarobków przekraczających minimalny próg, podatnicy odprowadzać będą podatek degresywny (czyli tym mniejszy, im większe dochody).

Działalność nierejestrowana

Już w najnowszym zeznaniu podatkowym będzie można uwzględnić nowe źródło przychodów, jakim jest działalność nierejestrowana. Konstytucja Biznesu umożliwiła prowadzenie takiej formy działalności gospodarczej każdej osobie, która nie prowadziła żadnej działalności przez ostatnie 5 lat. Przedsiębiorca nie tylko zostanie wówczas zwolniony z obowiązku zgłaszania swojego biznesu do CEIDG czy skarbówki, ale przede wszystkim nie będzie musiał uiszczać składek ZUS.

Należy pamiętać jednak, że przychód z tego rodzaju działalności nie może przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia minimalnego, co w tym roku ustala jego limit na poziomie 1 050 zł brutto.

Niższa stawka CIT dla małych firm

Obniżony do 9% podatek CIT to rządowa propozycja dla przedsiębiorstw, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy kwoty 1,2 mln euro, a także dla tych przedsiębiorców, które dopiero rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

Warto przypomnieć, że obecna stawka tego podatku to 15%!

Jedyną rzeczą pewną w podatkach jest zmiana - motto to zna zapewne każdy księgowy, dla którego jesienne zapowiedzi nowelizacji ustaw są równie oczywiste, co zimowy śnieg. Planowanych zmian jest oczywiście o wiele więcej i będziemy przyglądać im się z bliska po kolei. Niezależnie od tego, które spośród ustaw najbardziej dotyczą zwłaszcza księgowych, warto już teraz zaktualizować swoją wiedzę i nie dać się zaskoczyć noworocznej nowelizacji. Specjalisto, trzymaj rękę na pulsie!

