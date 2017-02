Opodatkowanie zakupu nieruchomości

Przy każdym zakupie nieruchomości płacimy podatki (jedne są już zawarte w cenie jak w przypadku VAT kupując mieszkanie o dewelopera, inne musimy odrębnie wpłacić do Urzędu Skarbowego – jak podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie używanego mieszkania).

Zakup nieruchomości z rynku wtórnego

Zakup nieruchomości z rynku wtórnego wiąże się na pozór z wyższym opodatkowaniem niż zakup nieruchomości z rynku pierwotnego. Na kupującym ciąży bowiem obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości. Podatek ten jest obliczany i odprowadzany bezpośrednio przez notariusza sporządzającego umowę, a ten podatek płaci kupujący.

reklama reklama

Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego

Kupując nieruchomość bezpośrednio od dewelopera nie obowiązuje zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych. Sprzedający deweloper opodatkowuje (jeśli jest płatnikiem VAT) w wysokości 8% lub 23%. Jeżeli kupujemy mieszkanie o powierzchni do 150 metrów, to wynosi on 8%, natomiast w przypadku mieszkania powyżej 150 metrów 23%.

Gdyby jednak zdarzyło się, że kupno nieruchomości następuje z rynku wtórnego od przedsiębiorcy, który pozostaje podatnikiem VAT i sprzedaje mieszkanie ze stawką zwolnioną (szczególne przepisy regulują sprzedaż jakich nieruchomości może być zwolniona z VAT, art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), to jednak podatek 2% od czynności cywilnoprawnej kupna mieszkania wystąpi.

Zakup nieruchomości – inne opłaty i podatki związane z zakupem mieszkania

Kupujący jest zobowiązany także do poniesienia kosztów związanych z opłatami notarialnymi. Oprócz samej taksy notarialnej dodatkowo płaci się VAT w stawce 23%. Maksymalna wysokość taksy notarialnej określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564). Zgodnie z nim maksymalna taksa notarialna wynosi:

do 3 000 zł – 100 zł

powyżej 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku, czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy, z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonanie umowy deweloperskiej – maksymalna kwota wynosi połowę stawki wskazanej powyżej.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM