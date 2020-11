Zwolnienie z VAT dla usług świadczonych przez nianie

Zwolnienie z VAT opieki nad dziećmi i młodzieżą - podstawa prawna, warunki

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b), że zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. Przepis ustawy podatkowej nie wskazuje konkretnie, żeby zwolnieniem były objęte usługi niani. Wskazuje natomiast, że zwolnione są usługi wykonywane przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. W celu ustalenia warunków, na jakich może być stosowane zwolnienie, konieczne jest odwołanie się do przepisów spoza ustawy o podatku od towarów i usług.

Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jak również kwalifikacje osób sprawujących opiekę i warunki świadczonych usług reguluje ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (zwana dalej „ustawą o opiece”). Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 tejże ustawy, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.





Jak stanowi przepis art. 50 ust. 1 ustawy o opiece, nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Taka umowa o świadczenie usług nazywana jest „umową uaktywniającą”. Umowa uaktywniająca jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Zatem niania może działać jedynie w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej. Ustawa o opiece wskazuje, jakie informacje powinna zawierać umowa uaktywniająca oraz jakie kwestie regulować. Zgodnie z przepisem art. 50 ust. 4 ww. ustawy, umowa uaktywniająca określa w szczególności:

strony umowy; cel i przedmiot umowy; czas i miejsce sprawowania opieki; liczbę dzieci powierzonych opiece; obowiązki niani; wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty; czas, na jaki umowa została zawarta; warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Co istotne, niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia (art. 50 ust. 2 ustawy o opiece). Nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia opiekę może sprawować również dzienny opiekun.

Wobec powyższego, niania może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez siebie usług, pod warunkiem, że są świadczone w zakresie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia na podstawie pisemnej umowy uaktywniającej. Co więcej, zwolnieniem mogą być objęte również dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związane z usługą opieki. Przykładowo mogą to być niezbędne do sprawowania opieki artykuły dziecięce, czy higieniczne.

