Mija termin na składanie rocznych deklaracji PIT za 2018 r.

"Jeśli do 30 kwietnia nie skorzystasz z usługi Twój e-PIT, tzn. nie zaakceptujesz ani nie odrzucisz przygotowanego dla ciebie PIT-37 lub PIT-38 oraz nie złożysz deklaracji w żaden inny sposób (np. przez e-Deklaracje lub w wersji papierowej w urzędzie skarbowym), to uznamy przygotowany dla ciebie e-PIT za złożony. Znajdziesz go wtedy na podatki.gov.pl w sekcji +Złożone dokumenty+" - poinformował resort finansów.

Jeśli z takiego automatycznie zaakceptowanego zeznania podatkowego będzie wynikać niedopłata podatku – to do 31 maja podatnik otrzyma informację o tym z urzędu skarbowego. Będzie mieć 7 dni od dnia jej doręczenia, aby wpłacić kwotę niedopłaty na konto urzędu skarbowego za pomocą przelewu bankowego lub za pośrednictwem poczty. Numery kont bankowych urzędów skarbowych znajdzie na stronie podatki.gov.pl - poinformowało ministerstwo.

Natomiast jeśli z e-PIT-a będzie wynikać nadpłata podatku, to odpowiednią kwotę podatnik otrzyma przelewem na konto bankowe – jeżeli urząd skarbowy posiada numer jego konta. Jeśli nie posiada, pieniądze zostaną przesłane przekazem pocztowym. W tej sytuacji 45-dniowy termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od 1 maja br. - poinformowano w komunikacie. (PAP)

