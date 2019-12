Ile podatnicy zyskali na zmianach w PIT i CIT w 2019 roku

„Dzięki znacznej obniżce podatków w 2019 roku i podniesieniu kosztów uzyskania przychodów, jak też wzrostowi świadczeń na dzieci, tzw. dochód rozporządzalny rodziny, która zarabia średnią krajową i wychowuje dwójkę dzieci w wieku szkolnym wzrósł rok do roku o blisko 3,5 tys. zł” – poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba podczas konferencji, która odbyła się w Ministerstwie Finansów 11 grudnia 2019 r.

„Widać wyraźny skok jeśli chodzi o środki, jakie kierujemy do kieszeni Polaków. Z 35 mld zł w 2018 roku do 86 mld zł w 2020 r. W ujęciu dwurocznym to ponad 50 mld zł więcej dla Polaków – dodał wiceminister Skiba.

Tzw. dochód rozporządzalny rodziny, która składa się z dwóch osób, otrzymujących przeciętne wynagrodzenie i wychowujących dwoje dzieci w wieku szkolnym, wzrósł o 9,488 zł - do 100 596 zł w 2019 r. z 91 108 zł w 2018 r., jest to m.in. efekt wzrostu świadczeń na dzieci i zmian w podatkach.

Przypomnijmy, na czym polegały zmiany w podatkach i zobaczmy korzyści z nich na konkretnych przykładach.

Bez PIT dla młodych

PIT zero to ulga podatkowa dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą (do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym). Z ulgi od 1 sierpnia 2019 r. korzysta ponad 2 mln młodych pracowników.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej. W 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego (ponieważ zwolnienie obowiązuje przez 5 miesięcy – od sierpnia do grudnia).

Obniżka stawki PIT z 18 na 17 proc., wyższe koszty uzyskania przychodów

Od 1 października 2019 r. obniżona została dla wszystkich podstawowa stawka PIT z 18 proc. na 17 proc. Dodatkowo zmniejszony został PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Pozwoli to na obniżenie tzw. klina podatkowego, czyli łącznej kwoty podatków i składek. W praktyce oznacza to, że przy niezmienionej pensji brutto pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenia netto, czyli „do ręki”.

Nowe rozwiązania to korzyść dla ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów.

Niższa 17 proc. stawka PIT obowiązuje już w ostatnim kwartale 2019 r., czyli przez 1/4 bieżącego roku. Przypominamy, że do września dochody podatników w pierwszej skali podatkowej podlegają 18 proc. opodatkowaniu PIT. jednak już przy zaliczce obliczanej w październiku podatek został obniżony o 1 pkt proc., czyli o prawie 6 proc.

Obniżenie stawki CIT z 15 na 9 proc.

Od 2019 r. podatnicy korzystają z niższej 9 proc. stawki CIT. Zastąpiła ona wcześniejszą 15 proc. stawkę podatku (jeszcze wcześniej wynosiła ona 19 proc.).

To świetna wiadomość dla małych podatników i osób rozpoczynających prowadzenie działalności, których przychody (niezależnie od źródła) w roku podatkowym nie przekraczają 1,2 mln euro (wyrażonych w złotych).

Ulga IP Box i B+R (na badania i rozwój)

Obniżona została stawka CIT i PIT dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej do 5 proc. podstawy opodatkowania (tzw. ulga IP Box).

Dzięki zmianom wprowadzonym w uldze B+R podatnicy mogą teraz odliczyć 100 proc. kosztów z tytułu uzyskania i utrzymania patentu. Jeżeli z tego tytułu ponieśli koszty np. w wysokości 20 000 zł i korzystają z opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej według 19 proc. stawki podatku, to zapłacą podatek niższy o 3 800 zł (19 proc. x 20 000 zł).

