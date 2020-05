Przesunięcie terminów wprowadzenia kas fiskalnych online na 2021 rok

W związku z ogłoszonym na terytorium Polski stanem epidemii, w rozumieniu § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), który bezpośrednio wpływa na działalność podmiotów gospodarczych, w Ministerstwie Finansów analizowane są aktualnie potencjalne warianty możliwych do wdrożenia zmian w przepisach.



Między innymi Ministerstwo Finansów planuje odroczenie:



1) terminu na wdrożenie kas on-line dla podatników wchodzących w ten obowiązek z dniem 1 lipca 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. tj.

- dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

- usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; a także

- dla sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

2) terminu na wdrożenie kas on-line dla podatników wchodzących w ten obowiązek z dniem 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r. tj. do świadczenia usług:

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem przesuwającym te terminy.

Informację tą Jan Sarnowski przekazał też wcześniej (23 kwietnia 2020 r.) w odpowiedzi na interpelację nr 3716 z 6 kwietnia 2020 r. grupy posłów Lewicy.

Odnośnie kwestii pełnego sfinansowania kosztów zakupu i uruchomienia kasy fiskalnej online dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych skutkami stanu epidemii MF informuje, że przepisy w tym zakresie nie ulegają zmianie. Podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł (art. 111 ust. 4 ustawy o VAT). Powyższy przepis ustawy stanowi, że kwotę do odliczenia na zakup kas rejestrujących należy traktować jako częściowe dofinansowanie, którego nie można interpretować jako pełne finansowanie kosztów zakupu i uruchomienia kas rejestrujących.

W ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675), ze względu na wiele sygnałów ze strony służb kontrolnych wskazujących obszary podwyższonego ryzyka występowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży, w niektórych branżach wprowadzono obowiązek stosowania kas on-line. Obowiązkiem tym objęto już od 1 stycznia 2020 r. sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych oraz świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

