Twój e-PIT 2021 od 15 lutego

Zeznania PIT przez internet

Od kilku lat dla większości podatników rozliczenie PIT to czynność, którą załatwiają elektronicznie, bez wychodzenia z domu. Około 85 proc. zeznań jest składanych przez internet, bez wizyty podatnika w urzędzie. 15 lutego KAS udostępnia w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT większości podatników do akceptacji. Ponadto, podatnicy nadal mogą samodzielnie wypełnić swoje zeznanie przy użyciu systemu e-Deklaracje. Pozostaje jednak grupa podatników, która wybiera osobistą wizytę w urzędzie skarbowym np. po to by uzyskać więcej informacji nt. ulg z których chce skorzystać.

Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym na podatki.gov.pl?

Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym" i nowy model obsługi podatników zostały wprowadzone w urzędach skarbowych w 2020 roku. Dzięki nim w urzędach MF i KAS chcą zapewnić podatnikom nie tylko większy komfort załatwiania spraw, ale też podnieść bezpieczeństwo wszystkich: podatników i urzędników. Umówienie wizyty pozwala szybko i komfortowo załatwić sprawy w urzędzie skarbowym. Bez kolejek i z zachowaniem środków bezpieczeństwa.





Nie potrzeba umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym.

Jeżeli podatnik chce uzyskać informację na temat ulg z których planuje skorzystać - może umówić wizytę na stronie internetowej swojego urzędu lub na stronie podatki.gov.pl: