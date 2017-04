Jak złożyć korektę deklaracji rocznej PIT

Co można korygować?

W praktyce podatkowej mają miejsce sytuacje, w których podatnik składa deklarację podatkową zawierającą błędy. Mogą one skutkować zarówno tym, że zadeklarowana kwota podatku jest nienależna czy wyższa od należnej, jak i tym, że została ona zaniżona.

W sytuacji, w której naliczony w deklaracji podatek przedstawiony jest w kwocie wyższej od rzeczywiście należnej, podatnik może złożyć skorygowaną deklarację wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. W ten sposób odzyska on nadpłacony podatek.

Jeśli zadeklarowana kwota jest niższa od tej, która rzeczywiście się należy, podatnik również może złożyć korektę deklaracji. W tym jednak przypadku samo złożenie formularza nie będzie wystarczające – konieczne jest także opłacenie przez podatnika odsetek podatkowych za zwłokę w płatności podatku. Obniżona stawka odsetek za zwłokę od 2016 r. wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę, czyli 4%. Taką obniżoną wartość odsetek stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

- złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;

- zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Skorygowanie deklaracji i zapłacenie zaległości prowadzi do jej wygaśnięcia, a co za tym idzie - wstrzymania naliczania odsetek, co także jest przyczyną korzystania przez podatnika z prawa do korekty. Jeśli korekta została złożona przed terminem płatności podatku, opłacanie odsetek za zwłokę nie jest wymagane.

Podatnik może dokonać korekty deklaracji z inicjatywy własnej lub na wezwanie organu podatkowego w przypadku wystąpienia błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także korekty wypełnionej niezgodnie z wymaganiami lub gdy występują wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji. Dokonanie tego typu korekty nie jest obligatoryjne, może być także dokonane z urzędu, przeciwko czemu podatnik może wnieść sprzeciw.

Warto także zauważyć, iż korygowanie deklaracji dotyczy całej treści deklaracji, a więc nie tylko oświadczeń wiedzy, ale też oświadczeń woli. Oznacza to, że dopuszczalne jest również skorygowanie oświadczeń woli dotyczących wspólnego opodatkowania małżonków czy wspólnego opodatkowania rodzica i małoletniego dziecka, a także rodziców w przypadku ulgi rodzinnej, z tym że proporcja uzgodniona między rodzicami w korekcie zeznania powinna być także objęta zgodnym oświadczeniem woli.

Kiedy należy złożyć korektę?

Podatnik co do zasady może w każdej chwili skorygować złożoną przez siebie deklarację. Uprawnienie to przysługuje nawet po kontroli podatkowej oraz postępowaniu podatkowym w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której podatnik chce skorzystać ze zmniejszonej wartości odsetek za zwłokę podatkową – w tej sytuacji powinien dokonać korekty nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia upływy terminu złożenia deklaracji, a następnie w ciągu 7 dni od złożenia korekty opłacić odsetki.

Kolejny wyjątek stanowi sytuacja, w której podatnicy w ramach korekty chcą złożyć wniosek o preferencyjne zasady opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. Wniosek ten może być złożony w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym – korekta zawierająca ten wniosek wniesiona po terminie jest nieskuteczna.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby podatnik w czasie kontroli dokonał korekty tej materii, która nie jest objęta zakresem postępowania czy kontroli.

Korekta powinna być dokonywania rokrocznie do zakończenia okresu przedawnienia, licząc od końca roku, w którym deklaracja została złożona. Okres przedawnienia wynosi 5 lat.

W jaki sposób należy złożyć korektę?

Poprzez złożenie korekty w świetle obowiązujących przepisów rozumie się złożenie deklaracji podatkowej na tym samym co deklaracja pierwotna druku w wersji poprawionej. Należy wybrać formularz zgodny z obowiązującym w roku, za który składamy korektę. Formularz należy oznaczyć jako korektę zeznania. Nie ma natomiast już konieczności dołączania uzasadnienia przyczyn korekty.