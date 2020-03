Doradcy podatkowi pracują nad pakietem osłonowym dla firm

– Wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju i zamykaniem kolejnych szkół, biur i urzędów, do doradców podatkowych zaczęło napływać coraz więcej sygnałów od zaniepokojonych przedsiębiorców. Wielu z nich może mieć za moment problemy z terminową realizacją zobowiązań podatkowych. Zamknięte biura, utrudniony dostęp do danych i dokumentacji, izolacja pracowników, zmniejszone przychody – jest wiele czynników, które mają na to wpływ. A zachwianie stabilnością biznesu, zwłaszcza małych i średnich firm, które będą miały za moment największe kłopoty, może być bardzo niebezpieczne dla całej gospodarki – tłumaczy Radomir Szaraniec, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, kierujący pracami specjalnego zespołu ekspertów KRDP.

Zespół Krajowej Rady Doradców Podatkowych przez weekend opracował własne założenia i postulaty do specustawy podatkowej. Do pomocy w tworzeniu założeń do ustawy zostali zaangażowani doradcy podatkowi z całej Polski. Zespół KRDP poprosił ponad 9000 polskich doradców podatkowych o nadsyłanie informacji o konkretnych problemach i zagrożeniach. Skrzynka mailowa zespołu została zasypana propozycjami.

– Nie chodzi nam tylko o przesunięcie terminu składania deklaracji PIT czy VAT. Trzeba działać w wielu obszarach: na przykład na wsi, w marcu i maju pobierany jest podatek rolny i podatek od nieruchomości. Inkasentem najczęściej jest sołtys, który chodzi od domu do domu. Trzeba zaniechać poboru podatków w taki sposób, przynajmniej do czasu aż sytuacja z koronawirusem się nie unormuje – mówi Radomir Szaraniec. – Podkreślić należy, że nikt nie oczekuje zwolnienia z obowiązku płacenia podatków. Chodzi jedynie o to, żeby mieć dodatkowy, wydłużony czas na złożenie deklaracji podatkowych, a w przypadku, gdyby nie było to możliwe – to urzędnicy skarbowi odstąpili od karania przedsiębiorców, którzy nie mają wpływu na obecną sytuację.

Doradcy podatkowi przygotowali w sumie kilkadziesiąt propozycji zmian. W poniedziałek raport Krajowej Rady Doradców Podatkowych zostanie przekazany do Ministerstwa Finansów. To resort finansów we współpracy z Ministerstwem Rozwoju opracowuje tzw. pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem, czyli zbiór przepisów i działań, których wprowadzenie ma pomóc biznesowi przetrwać obecną, trudną sytuację w Polsce. Szczegóły projektu poznamy na początku tygodnia.