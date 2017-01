Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat – skutki podatkowe

Powyższą zasadę określa przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f). Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie ww. składników majątkowych nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie to te zdarzenie nie będzie źródłem przychodu w rozumieniu przepisów u.p.d.o.f., i tym samym przychód uzyskany z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu.

Na pierwszy rzut oka ww. przepis wydaje się zrozumiały i jasny, w szczególności jeżeli do nabycia nieruchomości dochodzi na podstawie umowy sprzedaży lub darowizny. Jednakże przy innych sposobach nabycia nieruchomości lub praw określonych powyżej ustalenie daty początkowej nabycia nie zawsze jest już takie oczywiste.

Nabycie jako zdarzenie, powodujące zwiększenie aktywów

Przede wszystkim wskazać należy, że użyty w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. termin "nabycie" oznacza każde przeniesienie na nabywcę własności rzeczy w ramach spadku, innej jednostronnej czynności, na podstawie aktu prawnego, umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności oznaczonej co do tożsamości (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2016 roku, sygn.. akt III SA/Wa 1966/15, publ. LEX). Ogólnie rzecz ujmując przez pojęcie "nabycie" należy rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 listopada 2015 roku, sygn.. akt I SA/Łd 625/15, publ. LEX).

Nabycie przy podziale majątku małżonków

Przy podziale majątku wspólnego małżonków również może mieć miejsce nabycie nieruchomości lub prawa w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.. Wówczas data podziału majątku wspólnego małżonków będzie miała istotne znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa przyznanego na wyłączną własność jednego z nich.

Wskazać należy, że w rozumieniu ww. przepisu nabyciem nie będzie przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Tym samym, za datę nabycia nieruchomości lub praw, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego o ile podział ten był ekwiwalentny i nie przekraczał udziału, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim.

Natomiast w sytuacji, gdy podział odbył się w naturze, lecz w sposób, który był nieekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty lub dopłaty oraz gdy wartość otrzymanych przez jednego z małżonków nieruchomości lub praw przekracza jego udział w majątku wspólnym, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział byłego małżonka w majątku wspólnym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku wspólnego nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie, czyli bez spłat i dopłat (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 7 lipca 2016 roku, sygn.. akt I SA/Ke 351/16, publ. LEX).

Powyższe oznacza, że w sytuacji, gdy w wyniku podziału majątku małżonek otrzymuje nieruchomość lub nieruchomości, których wartość nie przekracza jego udziału w majątku wspólnych i podział następuje bez żadnych spłat i dopłat to wówczas 5-letni termin upływa z końcem roku kalendarzowego, w którym małżonkowie nabyli ww. nieruchomości do majątku wspólnego, a nie z końcem roku kalendarzowego, w którym nastąpił podział majątku wspólnego małżonków.

Nabycie w drodze zawarcia małżeńskich umów majątkowych

Zawarcie małżeńskich umów majątkowych, rozszerzających małżeńską wspólność ustawową czy też wprowadzających rozdzielność majątkową, nie mieści się w pojęciu nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 p.d.o.f. i nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2016 roku., sygn. akt II FSK 313/14 oraz dnia 13 maja 2016 roku, sygn. akt II FSK 1110/14). Nabycie składnika majątku przez małżonków, którzy podlegali ustrojowi wspólności ustawowej na gruncie prawa podatkowego następuje jeden raz niezależnie od późniejszych zmian tego ustroju wprowadzonych małżeńską umową majątkową. Ustanie ustawowej wspólności majątkowej nie powoduje ponownego nabycia składnika majątku przez małżonków, a jedynie ewentualne zwiększenie udziału jednego z małżonków w już nabytej rzeczy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2016 roku, sygn.. akt I SA/Sz 228/16, publ. LEX).

Co więcej włączenie do majątku małżonków, w drodze umowy rozszerzającej wspólność majątkową, nieruchomości stanowiącej majątek osobisty jednego małżonka nie jest odpłatnym nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., zaś okres 5-letni, należy liczyć od daty nabycia prawa przez małżonka, któremu przysługiwało to prawo przed jego objęciem wspólnością majątkową (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 roku, sygn.. akt I SA/Po 759/15, publ. LEX).

