Progi podatkowe w 2019 r.

Przypomnijmy jak jest obecnie. Wysokość progów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w roku 2019 jest następująca:

- pierwszy próg podatkowy - 18% do kwoty 85 528 zł,

reklama reklama



- drugi próg podatkowy - 32% powyżej kwoty 85 528 zł.

Pierwszy próg podatkowy obejmuje osoby, które w 2019 roku uzyskają dochody poniżej 85 528 zł. Natomiast po uzyskaniu dochodów ponad 85 528 zł obowiązuje już drugi próg podatkowy. Przy czym wyjaśnienia wymaga fakt, że po przekroczenie pierwszego progu podatkowego podatnik nie płaci podatku w wysokości 32% od całości uzyskanych w roku podatkowym dochodu, ale jedynie od tej części dochodów, które przekraczają pierwszy próg podatkowy (czyli 85 528 zł).

Wysokość podatku oraz kwoty stanowiące podstawę opodatkowania dla dochodów uzyskanych w roku 2019 przedstawia poniższa tabela.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 85 528 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

A zatem, jeżeli dochody podatnika w 2019 roku przekroczą kwotę 85 528 zł, płaci on 15 395 zł 04 gr oraz 32% od kwoty powyżej 85 528 zł. Kwota 15 395 zł 04 gr wynika z 18% podatku należnego w przypadku pierwszego progu podatkowego.

Progi podatkowe w 2020 r.

Minister finansów Teresa Czerwińska w dniu 15 kwietnia 2019 roku poinformowała, że będzie miało miejsce wprowadzenie nowego progu podatkowego, czyli 17% stawki podatkowej PIT dla przychodów do 42 764 zł. Nowy próg podatkowy ma zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2020 roku.

Poniższa tabela pokazuje jak ma wyglądać nowa skala podatkowa w 2020 roku, zaproponowana przez MF.

Podstawa obliczania podatku w zł Podatek wynosi Ponad: Do: 42.764 17% (minus kwota zmniejszająca podatek) 42 764 85.528 7 269,88 zł + 18% nadwyżki ponad 42 764 zł (minus kwota zmniejszająca podatek) 85 528 14 967,4 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł (minus kwota zmniejszająca podatek)

Powyższe oznacza, że niższą, 17% stawką podatkową PIT będą objęte dochody do wysokości 42 764 zł (minus kwota zmniejszająca podatek).

Natomiast w przedziale pomiędzy 42 764 zł a 85 528 zł podatek wyniesie 7 269, 88 zł plus 18% nadwyżki ponad 42 764 zł.

Z kolei powyżej 85 528 zł podatek wyniesie 14 967,4 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Zerowa stawka PIT od 2020 r.

Obok nowego, obniżonego progu podatkowego, resort finansów zamierza wprowadzić również zerowy próg podatkowy, tj. zerową stawkę PIT dla podatników poniżej 26 roku życia.

Z zerowego PIT będą zwolnione przychody do wysokości 50% pierwszego progu, czyli do wysokości 42 764 zł. Limit będzie obowiązywał nienależnie od liczby etatów, czy pracodawców, jeśli on będzie wyższy, to będzie opodatkowany według skali podatkowej.

Przy czym, ulga w PIT dla młodych pracowników nie będzie zwalniać ze składek z ZUS i NFZ.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Zerowy PIT ma wejść w życie 1 października 2019 roku i będzie miał zastosowane do przychodów uzyskanych już od tego dnia. Jednakże, zaliczki będą pobierane zgodnie z wcześniejszymi regulacjami i dopiero w 2020 r. podatnik otrzyma zwrot pobranych zaliczek.

Szacuje się, że w 2020 r. wprowadzenie obniżonej stawki PIT do 17% (próg podatkowy do 42 764 zł) będzie kosztowało 5,3 mld zł.